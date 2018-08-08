Пророссийский пропагандист устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне

В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года ворвался пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс, которого оперативно задержала дипломатическая полиция. Об этом сообщила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, передает 1tv.

Филлипс, скандально известный журналист телеканалов Russia Today и "Звезда", выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.

"Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что в него внезапно ворвался человек с камерой, который агрессивно выкрикивал, что это пропаганда", – сказала Беручашвили.

В отношении задержанного британская полиция ведет расследование.

"Мы ждем полной оценки этого инцидента", – заявили в департаменте прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии.

Напомним, в июле 2014 года Служба безопасности Украины задержала Филлипса и приняла решение о его выдворении за пределы Украины с запретом въезда на три года. После этого он вернулся в Россию, а оттуда – на Донбасс и продолжил работу.

Ранее мы писали, что государственный секретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Вашингтон никогда не смирится с оккупацией Грузии Россией.

Также президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что "сюсюканье" с Россией ничего хорошего не принесло тем странам, которые пытались ее успокоить. Об этом он сказал во время круглого стола "Ради мира и безопасности – 10 лет после российско-грузинской войны 2008 года".