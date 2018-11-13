Прорыв по Brexit: Брюссель и Лондон договорились

Между Соединенным Королевством и ЕС будет действовать временное таможенное соглашение с особыми условиями для Северной Ирландии

Европейский Союз и Великобритания согласовали текст договоренности по разрешению проблемы границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, которая является самым сложным препятствием для достижения сделки по Brexit. Об этом сообщила во вторник ирландская вещательная корпорация RTE.

По ее данным, текст соглашения был одобрен сторонами вечером в понедельник, 12 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. В то же время источники корпорации утверждают, что назвать переговоры "завершенными" нельзя. Между Соединенным Королевством и ЕС будет действовать временное таможенное соглашение с особыми условиями для Северной Ирландии.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны будут одобрить Европарламент и британские законодатели. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Напомним, ранее он заявлял, что Еврокомиссия полностью готова к любым сценариям и последствиям провала переговоров по выходу Великобритании из ЕС, но стремится избежать этого.

Как уже сообщалось, Евросоюз предложил Великобритании продлить еще на год переходный период после Brexit.

Мы также писали, что из-за Brexit экономика Великобритании ежегодно теряет 26 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 500 млн фунтов стерлингов в неделю.