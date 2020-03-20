Проститутки Нидерландов стали безработными из-за коронавируса

Район Красных фонарей в Амстердаме опустел - деньги для гетер собирают в интернете

Пандемия коронавирусной инфекции лишила работу работников секс-индустрии в Нидерландах – для борьбы с распространением инфекции власти страны закрыли квартал Красных фонарей в Амстердаме.

С 15 марта все секс-заведения в этой знаменитой достопримечательности нидерландской столицы закрыты, в связи с чем местные проститутки организовали краудфандинг для сбора средств в поддержку коллег, которые пострадали от кризиса сильнее остальных.

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За сутки им удалось собрать 4,4 тысячи евро – организаторы планируют выдавать по 40 евро тем, кто наиболее остро нуждается в средствах из-за потери клиентов.

В Объединении работников секс-индустрии Нидерландов (PROUD) называют "жриц любви" самым уязвимым слоем населения, потому что у них нет ни гарантированного дохода, ни оплачиваемого больничного. В тренде G20 созывают на экстренный онлайн-саммит из-за коронавируса В то же время в Нидерландах, где проституция легализована, такие женщины и мужчины вынуждены платить налоги наравне с другими работниками. / Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw Напомним, что ранее, обсуждая ситуацию с коронавирусом в парламенте Нидерландов, министр здравоохранения страны Бруно Брейнс упал в обморок. Позже чиновник успокоил общественность, объяснив произошедшее переутомлением после трудных недель

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