Проститутки Нидерландов стали безработными из-за коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции лишила работу работников секс-индустрии в Нидерландах – для борьбы с распространением инфекции власти страны закрыли квартал Красных фонарей в Амстердаме.
С 15 марта все секс-заведения в этой знаменитой достопримечательности нидерландской столицы закрыты, в связи с чем местные проститутки организовали краудфандинг для сбора средств в поддержку коллег, которые пострадали от кризиса сильнее остальных.
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За сутки им удалось собрать 4,4 тысячи евро – организаторы планируют выдавать по 40 евро тем, кто наиболее остро нуждается в средствах из-за потери клиентов.
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