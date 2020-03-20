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Проститутки Нидерландов стали безработными из-за коронавируса

20 марта, 06:49

Станислав Кожемякин

Район Красных фонарей в Амстердаме опустел - деньги для гетер собирают в интернете

Пандемия коронавирусной инфекции лишила работу работников секс-индустрии в Нидерландах – для борьбы с распространением инфекции власти страны закрыли квартал Красных фонарей в Амстердаме.

С 15 марта все секс-заведения в этой знаменитой достопримечательности нидерландской столицы закрыты, в связи с чем местные проститутки организовали краудфандинг для сбора средств в поддержку коллег, которые пострадали от кризиса сильнее остальных.

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За сутки им удалось собрать 4,4 тысячи евро – организаторы планируют выдавать по 40 евро тем, кто наиболее остро нуждается в средствах из-за потери клиентов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Нидерланды проститутки проституция Амстердам коронавирус Крауфандинг

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