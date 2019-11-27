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"Протест тракторов" в Париже: фермеры парализовали столицу Франции

27 ноября, 20:29

Тысячи фермеров выехали на тракторах в центр французской столицы

Спустя месяц после "протеста тракторов" в Германии, аналогичную акцию провели и фермеры Франции.

Как сообщает Le Figaro, работники аграрного сектора провели 27 ноября в Париже акцию протеста против ухудшения условий для их работы из-за требований международных организаций и решений местных властей.

В Федерации национальных профсоюзов сельхозпроизводителей уточнили, что в акции участвовали 10 тысяч человек на 1500 тракторах.

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Часть протестующих не поехала в Париж, а блокировала дороги вокруг столицы, в частности, трассу, которая ведет в аэропорт Шарля де Голля. Кроме того, блокировались и дороги, которые связывают Париж с другими крупными городами.

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Протестующие выступают против международных соглашений о свободе торговли, против внутренних директив, которые ограничивают их работу, против конкуренции со стороны импортной продукции.

Кроме того, они недовольны неполным применением принятого в 2018 году закона, который должен защищать интересы фермеров и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам питания.

Напомним, что ранее в этом году работники аграрного сектора протестовали и в других странах. Например, в польской столице они высыпали на дороги несколько мешков с яблоками, жгли шины и положили на трамвайные пути свиные туши.

А из-за резкого удешевления сельскохозяйственной продукции фермеры и пастухи вылили на итальянском острове Сардиния десятки литров молока.

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