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Протестующие в Каталонии мылом очищали улицы от несправедливости

23 октября, 03:18

В Барселоне вечером начался новый митинг протестующих

Фото: REUTERS/Jon Nazca

Фото: REUTERS/Jon Nazca

В городах испанской Каталонии утром 22 октября протестующие блокировали автодороги и железнодорожное сообщение, в Барселоне вечером начался новый митинг протестующих.

Об этом пишет La Vanguardia.

"Совет обороны Республики (CDR) объявил новый протест сегодня в 19:00 на площади Эспанья. Организаторы призывают демонстрантов принести зонтики и мыло, чтобы очистить улицы от несправедливости", – говорится в сообщении. Как отмечается, вокруг площади протестующие блокируют автодороги.

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Ранее, в Жироне студенты перекрыли подъездные пути в университет, а также входы в несколько университетских корпусов. К вечеру протестующие сняли блокаду.

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Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что только в пятницу, 18 октября, в Каталонии во время различных акций протеста сторонников независимости регионапострадали по меньшей мере 182 человека. По предварительным данным, в ходе акций было задержано не менее 52 человек.

Напомним, с понедельника, 14 октября, в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

Отметим, что, помимо вынесения приговора девяти бывшим членам каталонского правительства, Верховный суд Испании издал европейский ордер на арест экс-председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывается в Бельгии.

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Испания протесты Барселона Каталония демонстранты

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