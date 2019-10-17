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Протесты в Барселоне: демонстранты снова собрались на митинг

17 октября, 21:39

Ранее демонстрации переросли в беспорядки

Тысячи людей собрались на очередную манифестацию в центре Барселоны. Полиция перекрыла для автомобилей два широких проспекта, которые постепенно заполняются протестующими.

Условный центр демонстрации — сады Сальвадора Эсприу. Многие участники акции принесли с собой эстелады — неофициальные флаги каталонских сепаратистов.

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Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника, 14 октября. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.

Ранее демонстрации переросли в беспорядки.

Напомним, на этой неделе Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, а также приговорил к приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет девять других бывших членов его правительства.

Это спровоцировало крупные народные волнения, в результате которых пострадали уже более ста человек.

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протесты полиция Барселона демонстрация Каталония манифестации

Источник: ТАСС

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