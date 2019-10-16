Протесты в Каталонии: полицейские применили силу

Молодые люди стали бросать в стражей порядка различные предметы, в том числе бутылки, банки и петарды

Видео: Reuters

Полицейские применили силу против участников акций протеста в разных городах испанской Каталонии, в том числе в центре Барселоны.

Около 40 тыс. сторонников независимости Каталонии устроили манифестацию недалеко от здания представительства правительства Испании в Барселоне. Молодые люди с масками на лицах стали бросать в стражей порядка различные предметы, в том числе бутылки, банки и петарды. Некоторые участники акции также попытались прорвать полицейское оцепление. В результате сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих, применив дубинки.

Пока сообщается о троих задержанных в ходе акций в каталонской столице. Некоторые участники протестов попытались соорудить баррикады с помощью мусорных контейнеров, другие стали поджигать мусор и картон. Столкновения между стражами порядка и манифестантами также произошли в Льейде, Жироне и Таррагоне.

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Организаторами митингов у зданий представительств правительства Испании стали организации, которые выступают за выход региона из состава королевства. Акции проходят в разных городах Каталонии после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Ранее сообщалось, что число противников выхода Каталонии из состава Испании превысило количество сторонников независимости региона.

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Респондентам был задан вопрос, хотят ли они, чтобы Каталония стала независимым государством. 47,2% опрошенных ответили утвердительно, в то время как 48,6% выступили против разрыва с Испанией. В последний раз число противников выхода региона из состава страны превышало количество сторонников независимости в июне 2017 года в преддверии сепаратистского референдума.

В опросе, который проводился с 30 апреля по 6 мая, приняли участие около тысячи человек.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид называл этот референдум нелегитимным и отказался признавать его результаты. ‪27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В феврале в Испании начался суд над политическими лидерами Каталонии, которые выступали за отделение региона и осенью 2017 года организовали референдум за "независимость" региона.

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