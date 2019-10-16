Протесты в Каталонии: полицейские применили силу

Полицейские применили силу против участников акций протеста в разных городах испанской Каталонии, в том числе в центре Барселоны.
Около 40 тыс. сторонников независимости Каталонии устроили манифестацию недалеко от здания представительства правительства Испании в Барселоне. Молодые люди с масками на лицах стали бросать в стражей порядка различные предметы, в том числе бутылки, банки и петарды. Некоторые участники акции также попытались прорвать полицейское оцепление. В результате сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих, применив дубинки.
Пока сообщается о троих задержанных в ходе акций в каталонской столице. Некоторые участники протестов попытались соорудить баррикады с помощью мусорных контейнеров, другие стали поджигать мусор и картон. Столкновения между стражами порядка и манифестантами также произошли в Льейде, Жироне и Таррагоне.
Организаторами митингов у зданий представительств правительства Испании стали организации, которые выступают за выход региона из состава королевства. Акции проходят в разных городах Каталонии после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.
Ранее сообщалось, что число противников выхода Каталонии из состава Испании превысило количество сторонников независимости региона.
Респондентам был задан вопрос, хотят ли они, чтобы Каталония стала независимым государством. 47,2% опрошенных ответили утвердительно, в то время как 48,6% выступили против разрыва с Испанией. В последний раз число противников выхода региона из состава страны превышало количество сторонников независимости в июне 2017 года в преддверии сепаратистского референдума.
В опросе, который проводился с 30 апреля по 6 мая, приняли участие около тысячи человек.
1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид называл этот референдум нелегитимным и отказался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.
В феврале в Испании начался суд над политическими лидерами Каталонии, которые выступали за отделение региона и осенью 2017 года организовали референдум за "независимость" региона.
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