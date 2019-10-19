Протесты в Каталонии: пострадали почти двести человек

Фото: REUTERS/Rafael Marchante, Jon Nazca, Albert Gea

По меньшей мере, 182 человека пострадали в пятницу в Каталонии во время различных акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщила газета Pais.

По ее информации, большинство пострадавших – 152 – получили травмы в Барселоне.

По предварительным данным, в ходе акций были задержаны не менее 52 человек.

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С понедельника, 14 октября, в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.



На пятый день протестов, 18 октября, в столице неспокойного региона началась всеобщая забастовка, а колонны протестующих перекрыли доступ к пяти основным въездам в город, сообщает El Pais.

Кроме того, барселонский аэропорт отменил 57 рейсов, а ряд туристических объектов – рынок Бокерия, храм Святого Семейства ("Саграда Фамилия") и несколько магазинов – закрыли.

Напомним, ранее на этой неделе, помимо вынесения приговора девяти бывшим членам каталонского правительства, Верховный суд Испании издал европейский ордер на арест экс-председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывается в Бельгии.

Это спровоцировало новую волну беспорядков в неспокойном регионе, и в частности в столице Каталонии – Барселоне, протесты в которой длятся уже пятый день подряд. Кроме того, глава местного правительства

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