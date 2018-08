Протесты в Румынии: пострадали более 400 человек

В столице Румынии Бахаресте во время антиправительсвенных протестов произошли столкновения митингующих с полицией. Правоохранители применили баллончики со слезоточивым газом и водяные пушки. Об этом сообщает Mediafax.

Столкновения произошли на площади Виктория. Согласно информации, причиной стало то, что демонстранты начали бросать бутылки и другие предметы в полицию, а также пытались прорваться в здание правительства и пытались снести забор.

Как сообщает Radio Romania International, на данный момент за медицинской помощью обратились более 435 человек. Из них 45 человек доставлены в больницу, в их числе четверо правоохранителей. Всего на протест в Бухаресте вышли около 200 тысяч человек.

У одного их полицейских диагностировали ушибы, у другого – перелом пальца на руке. У большинства пострадавших демонстрантов – раздражение глаз.

Отметим, что в Бухаресте проходит многотысячный митинг против правящей коалиции во главе с Социал-демократической партией. Митингующие призывают правительство к отставке и проведению досрочных выборов. Кроме того, среди требований – придерживаться правосудия и не допускать к власти людей с уголовным прошлым.

Акция протеста в Бухаресте продолжается.

