Протесты в Румынии: пострадали более 400 человек

Сегодня, 03:22

Акция протеста в Бухаресте продолжается


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

В столице Румынии Бахаресте во время антиправительсвенных протестов произошли столкновения митингующих с полицией. Правоохранители применили баллончики со слезоточивым газом и водяные пушки. Об этом сообщает Mediafax.

Столкновения произошли на площади Виктория. Согласно информации, причиной стало то, что демонстранты начали бросать бутылки и другие предметы в полицию, а также пытались прорваться в здание правительства и пытались снести забор. 

Как сообщает Radio Romania International, на данный момент за медицинской помощью обратились более 435 человек. Из них 45 человек доставлены в больницу,  в их числе четверо правоохранителей. Всего на протест в Бухаресте вышли около 200 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У одного их полицейских диагностировали ушибы, у другого – перелом пальца на руке. У большинства пострадавших демонстрантов – раздражение глаз. 

Отметим, что в Бухаресте проходит многотысячный митинг против правящей коалиции во главе с Социал-демократической партией. Митингующие призывают правительство к отставке и проведению досрочных выборов. Кроме того, среди требований – придерживаться правосудия и не допускать к власти людей с уголовным прошлым. 

Акция протеста в Бухаресте продолжается. 

Ранее десятки тысяч человек вышли на акции протеста в Бухаресте 20 января, протестуя против политики леволиберального правительства страны и его противоречивой реформы системы правосудия. 

Также мы писали, что премьер-министром Румынии впервые стала женщина.
видео, Румыния, митинг, акция протеста, бухарест, пострадавший

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Клаус Йоханнис. Фото: Администрация президента Румынии

В Румынии существенно сократили бюджет президента

9 Августа, 13:32

Бюджет других государственных органов, включая разведывательные службы и министерства энергетики и иностранных дел, также был сокращен

Евросоюз

Фото: архив

Получение взятки в нерабочее время уже не коррупция: в Румынии изменили закон

4 Июля, 22:21

Парламент Румынии одобрил противоречивые поправки в Уголовный кодекс
Загрузка...

Евросоюз

Клаусс Йоханнис, фото AFP

Президент Румынии сделал заявление по новому соглашению ЕС о мигрантах

29 Июня, 15:00

Румыния в настоящее время достаточно хорошо и успешно участвует в управлении миграционным потоком, сказал Йоханнис

Евросоюз

Суд в Румынии принял жесткое решение. Фото: архив

В Румыниии лидер правящей партии получил три с половиной года тюрьмы

22 Июня, 07:06

Решение, вынесенное по делу, касается периода, когда Драгня занимал пост председателя уездного совета Телеорман

Евросоюз

Фото: Pixabay

В Румынии глава парламента получил тюремный срок

22 Июня, 01:44

Главу Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгню осудили за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением

Евросоюз

Фото: AFP

В Румынии люди протестуют против коррупции

21 Июня, 15:14

Всего на улицы вышли более 10 тысяч человек
Загрузка...