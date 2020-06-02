Убийство чернокожего в США: шокированная Европа протестует (фото, видео)

Жители европейских столиц выходят на улицы в знак солидарности с американскими активистами

Евросоюз шокирован гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при жестком задержании в Миннеаполисе, но призывает бунтующих жителей США избегать насилия.

Так, 2 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал массовые беспорядки, которые охватили многие города США.

"Мы поддерживаем право на мирный протест, мы осуждаем насилие и призываем к сдержанности. ЕС осуждает расизм во всех его проявлениях и призывает Америку объединиться и залечить раны", – заявил Боррель.

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Он назвал причиной смерти Флойда "насилие и злоупотребление властью со стороны полиции" и назвал все жизни священными, "в том числе жизни чернокожих граждан".

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"Мы в Европе так же, как и народ США, шокированы и обескуражены смертью Джорджа Флойда... Тем, кто должен отвечать за защиту закона, не следует использовать чрезмерное насилие. Смерть Джорджа Флойда стала явным превышением служебных полномочий полиции", — считает глава европейской дипломатии.

Его слова подтверждают народные выступления, которые прошли и в некоторых европейских столицах.

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В частности, 1 июня несколько тысяч человек собрались в центре Амстердама. В знак солидарности с протестующими американцами они скандировали антидискриминационные лозунги и несли плакаты против полицейской жестокости.

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Несмотря на то что многие участники акции были в масках, необходимая 1,5-метровая дистанция между ними не соблюдалась, но полиция никого не штрафовала. Градоначальница нидерландской столицы Фемке Халсема назвала демонстрацию слишком важной, чтобы вмешиваться в ее проведение.

А за день до этого аналогичные протесты прошли и в Лондоне – на Трафальгарской площади и у посольства США. Тысячи человек тоже скандировали лозунги против расовой дискриминации и полицейского насилия в США.

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В Скотланд-Ярде отчитались в задержании в этот день 23 человек "за различные нарушения".

Протесты в США, которые переросли в беспорядки с мародерством и гибелью людей, не утихают с 26 мая – за день до этого соцсети всколыхнуло видео задержания 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. На снятых кадрах белые полицейские надели на мужчину наручники и повалили на землю, а один из копов — Дерек Шовин — надавил ему коленом на шею и не убирал его, даже когда Флойд начал кричать, что не может дышать. После задержания мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

В итоге четырех полицейских, которые проводили задержание, уволили, а Шовина взяли под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

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