Протесты во Франции: мужчина с гранатой искал Макрона, а Эйфелеву башню закрыли

Сегодня, 13:12

Массовые протесты во Франции привели к целому ряду инцидентов

Фото: Twitter.com/LaTourEiffel
Фото: Twitter.com/LaTourEiffel

Во Франции на фоне массовых акций "желтых жилетов" против повышения цен на топливо закрылась для посетителей Эйфелева башня, а также был задержан мужчина с гранатой, который требовал встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Так, на сайте Эйфелевой башни было опубликовано заявление о закрытии для посетителей архитектурного памятника в связи с проведением акций протеста на Марсовом поле.

"На Марсовом поле в субботу, 24 ноября 2018 года, пройдут акции протеста. Это событие не позволяет нам принять наших посетителей в оптимальных условиях безопасности. Поэтому было решено в этот день закрыть памятник для публики", – говорится в сообщении.

Когда Эйфелеву башню вновь откроют для посетителей, не сообщается. А тем, кто купил билеты на 24 ноября был обещан возврат средств с извинениями за временные неудобства.

В то же время, на западе Франции был арестован вооруженный гранатой мужчина, который требовал для демонстрантов встречи с президентом страны в городе Анже.

Как сообщает BBC, арестованный, одетый в желтый жилет, сдался после нескольких часов переговоров. Это произошло перед запланированными на 24 ноября в Париже массовыми демонстрациями "желтых жилетов".

По словам местной полиции, 45-летний мужчина держал в руках гранату, требуя, чтобы "желтых жилетов" приняли в Елисейском Дворце" – официальной резиденции президента в Париже.

За дни масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции погибли два человека и 552 получили травмы различной степени тяжести. Стоит напомнить, что ранее массовые протесты остановили большую часть страны, поскольку 300 000 человек блокировали дороги, протестуя против повышения цен на топливо.

Также добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении топливных акцизов, заявляя, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".

Налоги на дизельное топливо выросли на 7 евроцентов, и правительство планирует их еще увеличить в ближайшие годы. Налог на бензин увеличили на 4 евроцента.
Франция, протесты, Париж, эйфелева башня, Макрон
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"Сегодня"

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