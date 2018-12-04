Протесты "желтых жилетов": в Марселе скончалась женщина, в дом которой залетела граната

Вчера, 23:47

Прямая связь между ранением и смертью женщины пока не установлена

фото AFP
фото AFP

Во французском Марселе в воскресенье в одной из больниц 80-летняя женщина скончалась от ран, полученных от разрыва слезоточивой гранаты, которая залетела к ней в квартиру во время акции протеста "желтых жилетов".

Об этом сообщает RFI.

"В марсельской больнице Консепсьон в воскресенье умерла на операционном столе 80-летняя женщина, которая за день до этого получила ранение, когда пыталась закрыть ставни в своей квартире, расположенной возле старого порта. У нее в квартире нашли осколки слезоточивой гранаты, которая залетела к ней в окно во время акции протеста "желтых жилетов", что проходила как раз в субботу", – говорится в сообщении.

Прямая связь между ранением и смертью женщины пока не установлена, поскольку пострадавшая умерла от послеоперационного шока.

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Напомним, в первых числах декабря во Франции с новой силой вспыхнули беспорядки, в которые вылились акции массового протеста против повышения цены на топливо так называемых "желтых жилетов". Протесты во Франции переросли в настоящую "революцию".

Также мы писали, что во время топливных протестов демонстранты серьезно повредили символ Франции – Триумфальную арку, исписав стены монумента разнообразными фразами вроде "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф".
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