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Протесты "желтых жилетов" в Париже: полиция применила слезоточивый газ, есть раненые

Сегодня, 15:39

В руках одного из протестующих взорвалась граната, мужчине оторвало кисть руки

Протесты "желтых жилетов" в Париже: полиция применила слезоточивый газ, есть раненые Евросоюз В руках одного из протестующих взорвалась граната, мужчине оторвало кисть руки

В Париже во время протестов "желтых жилетов" начались столкновения между полицией и манифестантами. Ранения получили четверо протестующих и двое полицейских.

У здания Национального собрания Франции полиция и жандармерия применила слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих. На данный момент известно о четырех раненых в ходе акций активистах. Также пострадали двое полицейских.

Кроме того, манифестанты пытались перелезть через ограду нижней палаты парламента. Некоторые из протестующих начали подбирать эти гранаты и бросать их за ограждение. У одного из них граната взорвалась в руке – мужчине оторвало кисть руки. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

По данным префектуры полиции города, на данный момент правоохранители задержали десять манифестантов.

Напомним, 6 февраля Францию захлестнула новая волна протестов, которые объединили профсоюзы и движение так называемых "желтых жилетов" – на улицы практически по всей стране вышли около 300 тыс. человек.

Также сообщалось, что правительство Франции рассматривает вариант проведения референдума по самому широкому кругу вопросов в ответ на требования "желтых жилетов"

 

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Тег Франция, Париж, раненые, задержанные, желтые жилеты

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Источник:

ТАСС

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