Протесты "желтых жилетов" в Париже: пострадали 30 человек

Сегодня, 14:43

Среди пострадавших шесть правоохранителей, один из них получил тяжелую травму

Протесты "желтых жилетов" в Париже: пострадали 30 человек

Во время акций протеста против роста цен на автомобильное топливо в столице Франции Париже пострадали 30 человек. Об этом в субботу сообщил представитель префектуры столичной полиции.

Среди пострадавших есть шесть правоохранителей. Один из них получил тяжелую травму. Кроме того, в городе уже более 100 человек задержали по подозрению в участии в беспорядках на Елисейских полях.

По информации местной полиции, в столице в акциях протеста принимали участие 8 тысяч человек, 5 тысяч из них протестовали на Елисейских полях. Сейчас в Париже наступило временное затишье, городские службы убирают остатки баррикад, сооруженных накануне манифестантами.

Ранее ответственность за массовые акции протеста "желтых жилетов" глава французского МВД Кристоф Кастанер возложил на лидера ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которую считают "подругой" президента России Владимира Путина.

Напомним, что за неделю масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции погибли два человека. Были задержаны 879 человек из которых 693 арестованы.

Также добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении топливных акцизов, заявляя, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым". 
Франция, протесты, Париж, пострадавшие, Макрон
Источник:

ТАСС

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