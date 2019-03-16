Протесты "желтых жилетов" во Франции: число задержанных превысило 120 человек

Ранее произошли столкновения протестующих с полицией

Фото: AFP

Протесты "желтых жилетов" во Франции: число задержанных превысило 120 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d41/458/5c8d414583ae0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d41/458/5c8d414583ae0.jpg 2019-03-16T20:24:00+02:00 Евросоюз Ранее произошли столкновения протестующих с полицией

Число арестованных участников 18-й волны антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов" в Париже превысило 120 человек, передает BFM TV.

Ранее сообщалось, что протестующие бросали в правоохранителей брусчатку, а полицейские отвечали применением спецсредств. Протестующие также разгромили несколько магазинов. Отмечается, что во Франции 16 марта на протесты вышли 14,5 тыс. человек.

По данным МВД Франции, на предыдущей неделе, в 17-й по счету волне общенациональных протестов, принимали участие 28,6 тысяч человек.

А субботой ране в акции приняли участие 39,3 тыс. человек, из которых 4 тыс. – в столице. Сами "желтые жилеты" опровергают эти данные и утверждают, что полицейские занижают число демонстрантов.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал движение "желтых жилетов" отражением "гигантского коллективного провала", в котором он также поучаствовал.

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