Протесты "желтых жилетов" во Франции: число задержанных превысило 120 человек
Ранее произошли столкновения протестующих с полицией
Число арестованных участников 18-й волны антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов" в Париже превысило 120 человек, передает BFM TV.
Ранее сообщалось, что протестующие бросали в правоохранителей брусчатку, а полицейские отвечали применением спецсредств. Протестующие также разгромили несколько магазинов. Отмечается, что во Франции 16 марта на протесты вышли 14,5 тыс. человек.
По данным МВД Франции, на предыдущей неделе, в 17-й по счету волне общенациональных протестов, принимали участие 28,6 тысяч человек.
А субботой ране в акции приняли участие 39,3 тыс. человек, из которых 4 тыс. – в столице. Сами "желтые жилеты" опровергают эти данные и утверждают, что полицейские занижают число демонстрантов.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал движение "желтых жилетов" отражением "гигантского коллективного провала", в котором он также поучаствовал.
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