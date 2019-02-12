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Протесты "желтых жилетов" во Франции: количество приговоров демонстрантам растет

Вчера, 19:44

Вынесены приговоры уже почти двум тысячам демонстрантов, оглашения приговора ожидают еще более тысячи человек

Фото: AFP
Протесты "желтых жилетов" во Франции: количество приговоров демонстрантам растет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ad4/6b1/5c5ad46b1ad53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ad4/6b1/5c5ad46b1ad53.jpg Евросоюз Вынесены приговоры уже почти двум тысячам демонстрантов, оглашения приговора ожидают еще более тысячи человек

Премьер-министр Франции Эдуар Филип во вторник сообщил, что с начала акций "желтых жилетов" вынесены приговоры уже около 1,8 тыс. демонстрантам.

"С начала этих событий французские суды вынесли 1796 приговоров", – сказал Филип, выступая в Национальном собрании Франции.

Он добавил, что оглашения приговора еще ожидают более 1,4 тыс. человек, участвовавших в акциях протеста.

Премьер Франции отметил, что речь идет о тех лицах, которые чинили беспорядки во время протестных акций.

"Их действия имели враждебный характер. Они наносили удары по священным для Франции местам", – сказал Филип.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы. Тогда протестующие нанесли на ряд архитектурных памятников в столице Франции граффити, разбили ряд скульптур, а также ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона.

В конце прошлого года власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер.

Между тем, "желтые жилеты" продолжают каждую субботу проводить акции протеста. Цель участников – выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

Как сообщалось, в Париже среди "желтых жилетов" засекли боевика с Донбасса.

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Тег Франция, демонстранты, желтые жилеты

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Источник:

Интерфакс-Украина

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