Протесты "желтых жилетов" во Франции: количество приговоров демонстрантам растет
Вынесены приговоры уже почти двум тысячам демонстрантов, оглашения приговора ожидают еще более тысячи человек
Премьер-министр Франции Эдуар Филип во вторник сообщил, что с начала акций "желтых жилетов" вынесены приговоры уже около 1,8 тыс. демонстрантам.
"С начала этих событий французские суды вынесли 1796 приговоров", – сказал Филип, выступая в Национальном собрании Франции.
Он добавил, что оглашения приговора еще ожидают более 1,4 тыс. человек, участвовавших в акциях протеста.
Премьер Франции отметил, что речь идет о тех лицах, которые чинили беспорядки во время протестных акций.
"Их действия имели враждебный характер. Они наносили удары по священным для Франции местам", – сказал Филип.
Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы. Тогда протестующие нанесли на ряд архитектурных памятников в столице Франции граффити, разбили ряд скульптур, а также ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона.
В конце прошлого года власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер.
Между тем, "желтые жилеты" продолжают каждую субботу проводить акции протеста. Цель участников – выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.
Как сообщалось, в Париже среди "желтых жилетов" засекли боевика с Донбасса.
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