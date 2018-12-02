Протесты "желтых жилетов": во Франции могут ввести режим ЧП

Сегодня, 10:27

Ввести режим чрезвычайного положения призвали несколько полицейских профсоюзов

Фото: AFP
Фото: AFP

Власти Франции могут ввести режим чрезвычайного положения в связи с массовыми протестами против повышения цены на топливо. Об этом в воскресенье, 2 декабря, заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво, сообщает Reuters.

По его данным, в субботу, 1 декабря, люди в масках устроили массовые погромы, подожгли несколько зданий и заблокировали транспортное движение.

"Мы должны сделать все, чтобы эти инциденты не повторялись", - заявил Бенжамен Гриво.

Как сообщила радиостанция Europe 1 radio, несколько полицейских профсоюзов призвали правительство ввести режим чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторения насилия.

В свою очередь Бенжамен Гриво отметил, что президент, премьер-министр и министр внутренних дел обсудят все варианты, доступные им на встрече в воскресенье, 2 декабря.

Напомним, что за время масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции погибли два человека. Были задержаны 879 человек из которых 693 арестованы.

Также добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении топливных акцизов, заявляя, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".

Ранее ответственность за массовые акции протеста "желтых жилетов" глава французского МВД Кристоф Кастанер возложил на лидера ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которую считают "подругой" президента России Владимира Путина.
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