Протесты "желтых жилетов" во Франции: на Елисейских полях построили баррикады

Во Франции начались очередные протесты "желтых жилетов", которые выступают против повышения налогов и цен на автомобильные топливо.

Накануне в городе Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере страны во время столкновений с участниками акций протеста произошла стычка участников акции с полицейскими и митингующие сожгли патрульную машину.

По словам местных журналистов, в последние дни "желтые жилеты" ведут себя все более агрессивно, в том числе и по отношению к представителям СМИ. Отмечено множество случаев нападения на водителей машин.















































В частности, в районе города Бар-ле-Дюк на востоке страны один из участников пикета набросился на шофера грузовой машины, который просил у него разрешения проехать. 20-летний протестующий нанес 45-летнему водителю удары в лицо и сломал ему челюсть. Виновник драки был задержан полицией и предстанет перед судом.

Между тем, в Париже спецподразделения полиции были вынуждены применить гранаты со слезоточивым газом на Елисейских полях, чтобы оттеснить сотни "желтых жилетов".

Люди скандировали "Макрон – в отставку!" и направились к Триумфальной арке, но их не пропустили мощные кордоны полиции. После этого толпа спустилась вниз по Елисейским полям и попыталась проникнуть на площадь Согласия, где ранее им также было категорически отказано в праве на проведении митинга.

Полиция некоторое время сдерживала протестующих, однако затем стражи порядка были вынуждены оттеснить толпу ближе к середине Елисейских полей, применив гранаты со слезоточивым газом. Там, у площади Рон-пуэн находятся две улицы, ведущие к Елисейскому дворцу, через которые манифестанты также попытались прорваться – однако и это им не удалось.

По данным журналистов, число "желтых жилетов" в Париже постоянно растет – из различных районов страны на автобусах и поездами пребывают все новые участники акции. Практически все протестующие – это крепкие мужчины в возрасте 20-40 лет.

Разведслужба МВД в пятницу, 23 ноября, предупредила организаторов парижских акций, а также жителей города, что в ходе манифестаций возможны различные провокации, так как, согласно собранным сведениям, к ним намерены присоединиться около 100 агрессивно настроенных активистов из ультраправых группировок и более 200 – из ультралевых.

По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, в целом на улицах и площадях Парижа находятся порядка восьми тысяч "желтых жилетов", которые построили баррикады на Елисейских полях, однако вскоре их "взяли под контроль силы полиции".

"Желтые жилеты" разобрали металлические леса одной из строек на Елисейских полях, демонтировали чугунные ограждения деревьев, повалили один из грузовиков, использовали для создания заграждения мебель с террас кафе. Спецмашины полиции, оснащенные мощными брандспойтами, быстро преодолели эти баррикады, находившиеся в центральной части Елисейских полей. В то же время, как подчеркнул глава МВД, власти "констатируют сильное снижение масштабов манифестаций по всей стране".

"Если в эту субботу мы насчитали 230 тысяч участников акций, то в прошлую субботу на этот же час – 11:00 (13:00 по Киеву) – их было 124 тысячи", – сообщил министр. Тем не менее он признал, что в течение дня этот показатель может измениться и призвал всех участников акций "отказаться от насильственных действий".

Отметим, что за неделю масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции погибли два человека, 620 гражданских и 136 полицейских получили ранения. Были задержаны 879 человек из которых 693 арестованы.

Также добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении топливных акцизов, заявляя, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".

Налоги на дизельное топливо выросли на 7 евроцентов, и правительство планирует их еще увеличить в ближайшие годы. Налог на бензин увеличили на 4 евроцента.