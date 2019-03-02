Протесты "желтых жилетов" во Франции: начались беспорядки и задержания
В Париже уже задержаны девять демонстрантов, а в Нанте полиция применила против протестующих слезоточивый газ
Участниками 16-ой недели протеста "желтых жилетов" во Франции стали более 5,5 тыс. человек, из которых почти треть (1,3 тыс.) вышла на улицы Парижа, сообщили во французских правоохранительных органах.
Кроме того, по данным телеканала BFM, полицейские произвели первые задержания – сообщается о девятерых арестованных участниках манифестации в столице республики.
В тоже время во многих других городах – в частности, в Лилле, где также собрались несколько тысяч "желтых жилетов", и Бордо – митинг проходит мирно, но порядок тоже обеспечивают усиленные отряды полиции.
Однако в городе Нанте полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против митингующих, когда те попытались сойти с согласованного местными властями маршрута и выйти на центральные улицы города. Демонстрантов призвали вернуться к разрешенному маршруту, а когда они отказались, стражи порядка применили спецсредства.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал движение "желтых жилетов" отражением "гигантского коллективного провала", в котором он также поучаствовал.
Также сообщалось, что пострадавшие на протестах во Франции "желтые жилеты" подали в суд на главу полиции Парижа. Адвокат пояснила, что решение обратиться в суд связано с ;"утерей доверия к прокуратуре".
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