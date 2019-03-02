Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Протесты "желтых жилетов" во Франции: начались беспорядки и задержания

Сегодня, 19:01

В Париже уже задержаны девять демонстрантов, а в Нанте полиция применила против протестующих слезоточивый газ

Фото: AFP
Протесты "желтых жилетов" во Франции: начались беспорядки и задержания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ab4/bd2/5c7ab4bd2a1b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ab4/bd2/5c7ab4bd2a1b3.jpg Евросоюз В Париже уже задержаны девять демонстрантов, а в Нанте полиция применила против протестующих слезоточивый газ

Участниками 16-ой недели протеста "желтых жилетов" во Франции стали более 5,5 тыс. человек, из которых почти треть (1,3 тыс.) вышла на улицы Парижа, сообщили во французских правоохранительных органах.

Кроме того, по данным телеканала BFM, полицейские произвели первые задержания – сообщается о девятерых арестованных участниках манифестации в столице республики.

В тоже время во многих других городах – в частности, в Лилле, где также собрались несколько тысяч "желтых жилетов", и Бордо – митинг проходит мирно, но порядок тоже обеспечивают усиленные отряды полиции.

Однако в городе Нанте полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против митингующих, когда те попытались сойти с согласованного местными властями маршрута и выйти на центральные улицы города. Демонстрантов призвали вернуться к разрешенному маршруту, а когда они отказались, стражи порядка применили спецсредства.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал движение "желтых жилетов" отражением "гигантского коллективного провала", в котором он также поучаствовал.

Также сообщалось, что пострадавшие на протестах во Франции "желтые жилеты" подали в суд на главу полиции Парижа. Адвокат пояснила, что решение обратиться в суд связано с ;"утерей доверия к прокуратуре".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Франция, Париж, забастовка, протест, митинг, демонстрация, желтые жилеты

Вы сейчас просматриваете новость " Протесты "желтых жилетов" во Франции: начались беспорядки и задержания". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минфин Франции сообщил о снижении роста экономики страны из-за протестов "желтых жилетов"

Вчера, 00:13

Согласно данным региональных властей, ущерб от манифестаций в Париже превысил 15 млн евро

Протесты "желтых жилетов" во Франции: против полицейских завели 140 уголовных дел

18 февраля, 00:39

Правоохранителей обвиняют в применении силы во время акций "желтых жилетов"

"Желтые жилеты" готовят 16-ю волну протестов в Париже и регионах

Сегодня, 07:17

Часть активистов намеревается "надолго блокировать" столичную площадь Звезды, где находится Триумфальная арка

В Париже полиция применила против демонстрантов газ, задержаны более 50 человек

26 января, 23:49

Манифестанты собираются на "желтую ночь"

Париж парализован протестами: впечатляющие фото из столицы Франции

6 февраля, 14:47

Манифестанты крушили витрины, "обменники" и жгли банкоматы, не обошлось и без столкновений с полицией

Новые протесты "желтых жилетов" во Франции: полиция проводит массовые задержания

12 января, 20:37

Задержания начались еще рано утром в ходе проверок ручной клади на вокзалах и на остановках межгородских автобусов

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

Выборы-2019: социологи еще раз измерили разрыв между рейтингами

Басков не узнал подросшего сына, которого не видел более 10 лет

Большой позор: сеть взбудоражил отказ KAZKA

После скандала с пристрастием дуэт Anna Maria пригласили в Крым

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Швеция озвучила свою версию загадочной гибели группы Дятлова

Украинцев просят временно не ездить в Беларусь: названа причина

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа
Загрузка...

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

Сегодня, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Когда в Украину придет весна: прогноз погоды на грядущий сезон

Вчера, 06:27

Настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

28 февраля, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

28 февраля, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Модные стрижки для круглого лица: топ-4

Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото