Протесты "желтых жилетов" во Франции переросли в столкновения с полицией
Полиция использовала слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы
В городе Тулуза (Франция) менее чем через час после начала очередной акции "желтых жилетов" начались столкновения с полицией. Об этом сообщил Le Parisien.
Митингующие столкнулись с правоохранителями на центральном проспекте города. Отмечается, что силы безопасности сократили периметр вокруг демонстрантов и применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Протестующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. В ответ полиция использовала водометы.
В результате столкновений сгорела строительная машина, о пострадавших не сообщается.
Отметим, что число участников протестных акций движения "желтых жилетов" во Франции в эту субботу увеличилось до 31 тысячи человек. Об этом сообщает телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на обновленные данные министерства внутренних дел.
Уточняется, что в Париже по состоянию на 18:00 на улицы вышли 5 тысяч человек. На прошлой неделе в это же время министерство заявляло о 22,3 тысячи манифестантов по стране, из них 3,5 тысячи были во французской столице.
В свою очередь коллектив "Желтое число" (Nombre jaune), в который входят участники движения, приводит иные данные: 80,5 тысячи протестующих во всей Франции. Как отмечает телеканал Бэ-эф-эм, в прошлую субботу этот же коллектив заявлял о 73,4 тысячи человек, которые, по их мнению, приняли участие в манифестациях.
Лозунги протестов в Лилле, Париже, Марселе и других городах почти не отличаются: призывы к отставке президента и нелестные отзывы в адрес главы МВД страны, критика в связи с большим количеством пострадавших в результате противостояния со стражами порядка, требование узаконить проведение "Референдума гражданской инициативы" (RIC) и общие слова о необходимости социальной справедливости и повышения уровня жизни.
Кроме того, многие выражают недовольство "большими национальными дебатами", которые были организованы по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в ответ на акции протеста. В частности, участники манифестаций считают, что глава государства использовал дебаты как площадку для продвижения собственной повестки, а также требуют предъявить конкретные решения по итогам общения с региональными властями и представителями общественности.
Двадцать вторая подряд субботняя манифестация движения "желтых жилетов" началась в субботу в нескольких городах Франции. Неформальные лидеры движения объявили Тулузу "столицей протеста" и призвали всех неравнодушных собраться именно там. В связи с призывами в соцсетях, МВД стянуло дополнительные силы полиции и жандармов в этот город. Акции в других городах проходят спокойнее, однако в Париже и Лилле, например, были отмечены небольшие стычки манифестантов со стражами порядка, отвечавших на такие выпады гранатами со слезоточивым газом.
Напомним, что 23 марта на протесты участие в протестах по всей Франции приняли по меньшей мере 40,5 тыс. человек, 5 тыс. из них протестовали в Париже. Об этом заявил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер. По его словам,"в ходе манифестаций во Франции были задержаны 233 человека", оштрафованы 107 демонстрантов. "Все согласованные протесты прошли нормально", — подчеркнул он.
После этого желтые жилеты организовали следующую акцию протеста. Демонстрации были запланированы в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе, Авиньоне и в ряде других городов. Субботние протесты были уже 20-й акцией "желтых жилетов". Французские власти после недавних случаев беспорядков и погромов на акциях "желтых жилетов" ввели запрет на проведение демонстраций в некоторых районах крупных городов.
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