Протесты "желтых жилетов" во Франции переросли в столкновения с полицией

Полиция использовала слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы

Фото: AFP

В городе Тулуза (Франция) менее чем через час после начала очередной акции "желтых жилетов" начались столкновения с полицией. Об этом сообщил Le Parisien.

Митингующие столкнулись с правоохранителями на центральном проспекте города. Отмечается, что силы безопасности сократили периметр вокруг демонстрантов и применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Протестующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. В ответ полиция использовала водометы.

В результате столкновений сгорела строительная машина, о пострадавших не сообщается.

Отметим, что число участников протестных акций движения "желтых жилетов" во Франции в эту субботу увеличилось до 31 тысячи человек. Об этом сообщает телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на обновленные данные министерства внутренних дел.

Уточняется, что в Париже по состоянию на 18:00 на улицы вышли 5 тысяч человек. На прошлой неделе в это же время министерство заявляло о 22,3 тысячи манифестантов по стране, из них 3,5 тысячи были во французской столице.

В свою очередь коллектив "Желтое число" (Nombre jaune), в который входят участники движения, приводит иные данные: 80,5 тысячи протестующих во всей Франции. Как отмечает телеканал Бэ-эф-эм, в прошлую субботу этот же коллектив заявлял о 73,4 тысячи человек, которые, по их мнению, приняли участие в манифестациях.

Лозунги протестов в Лилле, Париже, Марселе и других городах почти не отличаются: призывы к отставке президента и нелестные отзывы в адрес главы МВД страны, критика в связи с большим количеством пострадавших в результате противостояния со стражами порядка, требование узаконить проведение "Референдума гражданской инициативы" (RIC) и общие слова о необходимости социальной справедливости и повышения уровня жизни.

Кроме того, многие выражают недовольство "большими национальными дебатами", которые были организованы по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в ответ на акции протеста. В частности, участники манифестаций считают, что глава государства использовал дебаты как площадку для продвижения собственной повестки, а также требуют предъявить конкретные решения по итогам общения с региональными властями и представителями общественности.

Двадцать вторая подряд субботняя манифестация движения "желтых жилетов" началась в субботу в нескольких городах Франции. Неформальные лидеры движения объявили Тулузу "столицей протеста" и призвали всех неравнодушных собраться именно там. В связи с призывами в соцсетях, МВД стянуло дополнительные силы полиции и жандармов в этот город. Акции в других городах проходят спокойнее, однако в Париже и Лилле, например, были отмечены небольшие стычки манифестантов со стражами порядка, отвечавших на такие выпады гранатами со слезоточивым газом.

Напомним, что 23 марта на протесты участие в протестах по всей Франции приняли по меньшей мере 40,5 тыс. человек, 5 тыс. из них протестовали в Париже. Об этом заявил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер. По его словам,"в ходе манифестаций во Франции были задержаны 233 человека", оштрафованы 107 демонстрантов. "Все согласованные протесты прошли нормально", — подчеркнул он.

После этого желтые жилеты организовали следующую акцию протеста. Демонстрации были запланированы в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе, Авиньоне и в ряде других городов. Субботние протесты были уже 20-й акцией "желтых жилетов". Французские власти после недавних случаев беспорядков и погромов на акциях "желтых жилетов" ввели запрет на проведение демонстраций в некоторых районах крупных городов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Протесты "желтых жилетов" во Франции переросли в столкновения с полицией". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.