Протесты "желтых жилетов" во Франции: под арестом находятся около 200 человек

Среди арестованных есть 15 несовершеннолетних

Фото: AFP

Протесты "желтых жилетов" во Франции: под арестом находятся около 200 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ab4/bd2/5c7ab4bd2a1b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ab4/bd2/5c7ab4bd2a1b3.jpg 2019-03-17T10:48:00+02:00 Евросоюз Среди арестованных есть 15 несовершеннолетних

В Париже во время столкновения между полицейскими и участниками акции протеста "желтых жилетов" под стражу поместили около 200 манифестантов. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что в субботу в Париже были задержаны 237 участников беспорядков, но некоторых ночью отпустили. На данный момент под стражей находятся около двух сотен человек, 15 из которых – несовершеннолетние.

Напомним, что, по данным правоохранительных органов, в протестах на этой неделе приняли участие 32 тыс. человек, а во время беспорядков в Париже пострадали 17 полицейских и 42 манифестанта.

На фоне протестов президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские правоохранительные органы должны разработать меры, чтобы погромы, которыми закончилась очередная акция "желтых жилетов" в Париже, больше не повторились.

Мы также писали, что на прошлой неделе участники протестов разгромили масонскую ложу "Великий восток Франции" во французском городе Тарб.

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