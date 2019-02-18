Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Протесты "желтых жилетов" во Франции: против полицейских завели 140 уголовных дел

Сегодня, 00:39

Правоохранителей обвиняют в применении силы во время акций "желтых жилетов"

Фото: Getty Images
Протесты "желтых жилетов" во Франции: против полицейских завели 140 уголовных дел //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9e2/375/5c69e2375c440.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9e2/375/5c69e2375c440.jpg Евросоюз Правоохранителей обвиняют в применении силы во время акций "желтых жилетов"

Во Франции открыли 140 производств в отношении возможного применения чрезмерной силы против демонстрантов во время акций протеста движения "желтых жилетов", передает BFM TV.

По словам госсекретаря Министерства внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, Генеральная инспекция Национальной полиции завела 140 дел о превышении обязанностей работниками полиции во время акций движения "желтых жилетов".

"140 расследований ведется по подозрению в насилии со стороны полиции. При этом каждый раз, когда говорят о насилии со стороны правоохранителей, мы видим, что действия сотрудников полиции оказываются соразмерны чрезвычайно агрессивным нападениям со стороны хулиганов", – заявил Нуньес.

Читайте также

Напомним, премьер-министр Франции Эдуар Филип ранее сообщил, что с начала акций "желтых жилетов" вынесены приговоры уже около 1,8 тыс. демонстрантам.

Отметим, спустя три месяца еженедельных демонстраций, большая часть французского населения выступает за прекращение протестов движения "желтых жилетов", о чем гласят результаты соцопроса, который провели по заказу местного телеканала BFM TV.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы. Тогда протестующие нанесли на ряд архитектурных памятников в столице Франции граффити, разбили ряд скульптур, а также ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона.

В конце прошлого года власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер.

Между тем, "желтые жилеты" продолжают каждую субботу проводить акции протеста. Цель участников – выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Франция, полиция, акция протеста, уголовные дела, демонстранты, желтые жилеты

Вы сейчас просматриваете новость " Протесты "желтых жилетов" во Франции: против полицейских завели 140 уголовных дел". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавшие на протестах во Франции "желтые жилеты" подали в суд на главу полиции Парижа

15 февраля, 03:00

Адвокат пояснила, что решение обратиться в суд связано с "утерей доверия к прокуратуре"

Французам надоели "желтые жилеты": страна разочарована протестующими

14 февраля, 15:19

Большая часть жителей Франции считают, что нынешние протесты больше не отражают изначальные требования движения

Протесты "желтых жилетов" во Франции: количество приговоров демонстрантам растет

12 февраля, 19:44

Вынесены приговоры уже почти двум тысячам демонстрантов, оглашения приговора ожидают еще более тысячи человек

В Бельгии "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера

11 февраля, 01:26

Участники марша бросали петарды в почтовый ящик дома Ди Рупо

На протесты "желтых жилетов" во Франции вышло более 50 тысяч человек

9 февраля, 22:45

В ходе стычек с полицией были задержаны 36 протестующих

Протесты "желтых жилетов" в Париже: полиция применила слезоточивый газ, есть раненые

9 февраля, 15:39

В руках одного из протестующих взорвалась граната, мужчине оторвало кисть руки

Идеальный вес женщины (таблица)

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Украине предложили решение по Азовскому морю

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

Рева сообщил, по какой формуле повысят пенсии в марте

Их там нет? Украина эффектно разоблачила РФ на заседании СБ ООН
Загрузка...

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

15 февраля, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

15 февраля, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Знаменитая модель 80-х стала бездомной (фото)

Ученые обнаружили неизвестную заброшенную базу в Антарктиде