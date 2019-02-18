Протесты "желтых жилетов" во Франции: против полицейских завели 140 уголовных дел

Правоохранителей обвиняют в применении силы во время акций "желтых жилетов"

Фото: Getty Images

Протесты "желтых жилетов" во Франции: против полицейских завели 140 уголовных дел //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9e2/375/5c69e2375c440.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9e2/375/5c69e2375c440.jpg 2019-02-18T00:39:59+02:00 Евросоюз Правоохранителей обвиняют в применении силы во время акций "желтых жилетов"

Во Франции открыли 140 производств в отношении возможного применения чрезмерной силы против демонстрантов во время акций протеста движения "желтых жилетов", передает BFM TV.

По словам госсекретаря Министерства внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, Генеральная инспекция Национальной полиции завела 140 дел о превышении обязанностей работниками полиции во время акций движения "желтых жилетов".

"140 расследований ведется по подозрению в насилии со стороны полиции. При этом каждый раз, когда говорят о насилии со стороны правоохранителей, мы видим, что действия сотрудников полиции оказываются соразмерны чрезвычайно агрессивным нападениям со стороны хулиганов", – заявил Нуньес.

Напомним, премьер-министр Франции Эдуар Филип ранее сообщил, что с начала акций "желтых жилетов" вынесены приговоры уже около 1,8 тыс. демонстрантам.

Отметим, спустя три месяца еженедельных демонстраций, большая часть французского населения выступает за прекращение протестов движения "желтых жилетов", о чем гласят результаты соцопроса, который провели по заказу местного телеканала BFM TV.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы. Тогда протестующие нанесли на ряд архитектурных памятников в столице Франции граффити, разбили ряд скульптур, а также ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона.

В конце прошлого года власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер.

Между тем, "желтые жилеты" продолжают каждую субботу проводить акции протеста. Цель участников – выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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