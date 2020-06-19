Против России могут ввести новые санкции: Меркель рассказала, за что

Правительство Германии оставляет за собой право принять новые меры против России в связи с выводами Генпрокуратуры страны по делу о заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили) в Берлине, но намерено дождаться судебного решения по делу. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Реклама

"Мы всегда концентрируемся на конкретных поводах", - сказала она, отвечая на вопрос, могут ли быть ужесточены санкции против России в свете выводов Генпрокуратуры ФРГ, которая считает, что государственные структуры РФ дали поручение ликвидировать Хангошвили.

"Один из поводов – конфликт в Украине, и именно о санкциях, связанных с ним, мы сейчас говорили", – отметила Меркель.

"Второй – выводы Генпрокуратуры относительно кибератак на германский Бундестаг. Эту тему мы обсуждаем на европейской плоскости", - сказала она.

"И третий – это недавнее предъявление обвинений. Здесь мы оставляем за собой право отреагировать, как и сказал глава МИД ФРГ, но должны для начала дождаться результатов судебных слушаний", – заявила канцлер.

Реклама

Читайте также: Спецоперация РФ с убийством в Берлине: в Минобороны ФРГ требуют наказать Москву

В тренде В соседней с Украиной стране объявили вторую волну эпидемии коронавируса

Ранее в пятницу глава МИД Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что ФРГ может принять "новые меры, прежде всего, с учетом приговора, который рано или поздно будет вынесен по этому делу".

Напомним, Федеральная прокуратура Германии выдвинула против правительства России обвинение в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). Так, прокуратура заявила, что подчиняющиеся правительству Российской Федерации ведомства дали задание "ликвидировать" Кавтарашвили.

Бывший полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

Позже Германия выслала группу российских дипломатов, которые могли быть причастны к убийству.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама