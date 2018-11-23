Провокации России на Балтике: у границ НАТО перехвачены четыре самолета РФ

Российские военно-космические силы трижды за день заставляли подниматься в воздух немецкие истребители

Участвующие в миссии воздушной полиции НАТО истребители ВВС Германии Eurofighter перехватили несколько военных самолетов РФ, которые приблизились к границам Евросоюза.

Как сообщили в пресс-службе Объединенного воздушного командования Североатлантического альянса, инцидент произошел трижды 21 ноября над Балтийским морем.

Первую провокацию зафиксировали около 8:30 утра, когда радары НАТО обнаружили транспортный самолет Ан-26, вылетевший из Калининграда у побережья Литвы. Для его сопровождения с авиабазы Эмари в Эстонии поднялись два немецких истребителя Eurofighter.

Спустя два часа еще два немецких истребителя были подняты, чтобы сопроводить истребитель РФ МиГ-29, который подлетел к воздушному пространству НАТО.

Позже, в тот же день, радиолокаторы союзников зафиксировали еще два летательных аппарата, направлявшихся из континентальной России, которые были определены как российские транспортные самолеты Ил-76. После встречи с истребителями НАТО они продолжили полет в Калининград.

В заявлении говорится, что все российские самолеты находились в международном воздушном пространстве.

Напомним, в сентябре американские истребители F-22 перехватили около штата Аляска два российских атомных бомбардировщика Ту-95МС.

Также мы писали о перехвате российского разведывательного самолета Ил-20 британскими истребителями Typhoon над Черным морем.