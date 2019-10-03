Психоз из-за Brexit: в Великобритании зафиксировали первый случай

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В Великобритании врачи диагностировали первый случай психоза, спровоцированный стрессом, вызванным результатами референдума по Brexit.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на British Medical Journal.

"Через три недели после того, как были объявлены результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза, психическое здоровье пациента начало быстро ухудшаться, причиной этого стали серьезные опасения относительно последствий Brexit", – говорится в сообщении.

Пациент стал тратить больше времени на сообщение о своих тревогах по поводу Brexit в соцсетях. Ему стало трудно мириться с политическими происходившими событиями, он стал все больше беспокоиться. Мужчина также стал хуже спать.

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Пациент обратился к врачу, который прописал ему антидепрессанты и снотворное, однако это лечение не помогло. У пациента появились паранойя и галлюцинации. Мужчина все больше волновался, а когда он начал разбрасывать дома вещи, его госпитализировали.

Ранее британский премьер Борис Джонсон выступил с новым предложением по выходу из ЕС – он предлагает отменить backstop в соглашении о выходе Британии из ЕС и заменить его смесью проверок в портах в Ирландском море и далеко от границы в Ирландии.

"Если соглашение будет одобрено в Европейском Совете, центральная особенность законодательной программы правительства будет заключаться в том, чтобы внести законопроект о соглашении о Brexit и двигаться в быстром темпе, чтобы обеспечить его прохождение в парламенте до 31 октября", - сообщили в офисе британского премьера.

Поэтому, отмечается в сообщении, работа парламента должна быть приостановлена в течение как можно более короткого времени, чтобы обеспечить все необходимые материально-технические приготовления.

В оппозиции же утверждают, что таким образом Джонсон пытается избежать сессии традиционных вопросов к премьеру в парламенте, которые проводятся по средам. До сих пор премьер отвечал на вопросы законодателей лишь раз – 4 сентября.

Решение о приостановке работы парламента должна одобрить королева.

Напомним, текущую сессию уже приостанавливали в первые часы 10 сентября, однако парламент возобновил работу 25 сентября после решения Верховного суда.

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