Пучдемон решил возглавить "правительство в изгнании"

Вчера, 23:59

Днем ранее он отказывался возглавить регион и призвал поддержать кандидатуру Жорди Санчеса

фото AFP
фото AFP

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о планах возглавить правительство мятежного испанского региона в изгнании – "Совет Республики". Об этом он заявил в интервью The Guardian.

"Это будет похоже на правительство в изгнании… Это не в тени. Мы предпочитаем работать в свободном пространстве без угроз или опасений. Он должен действовать без проблем с испанским правосудием или полицией. Это кабинет или правительство, которые должны представлять... нашу политическую реальность", – отметил Пучдемон.

Он хочет, чтобы в "Совете Республики" были представлены интересы каталонцев от местных общин до гражданского общества.

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"Совет должен иметь представительство от местных общин и гражданского общества ... Мы перейдем от старой системы правления – "правительство для народа" – к новой системе, которая будет (правительством) с народом", – рассказал Пучдемон.

По его словами, победа сепаратистских партий на досрочных выборах в декабре обеспечила ему необходимую легитимность.

Известно, что накануне экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался от намерений второй раз занять эту должность. Его партия предложит на должность кандидатуру Жорди Санчеса, который выступает за независимость Каталонии и сейчас находится в тюрьме по обвинению в мятеже.

Между тем, в парламенте Каталонии проголосовали за резолюцию, где осуждают "незаконное отстранение" Карлеса Пучдемона с должности главы правительства автономии. Но повторно подтверждать провозглашение независимости 27 октября не стали.
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