Пучдемону "закрыли двери" в Европарламент

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Бывшему главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону запретили доступ к каким-либо зданиям Европарламента после того, как в понедельник испанский судья выдал новый европейский ордер на его арест.

Об этом сообщает EFE.

"После того, как в этот понедельник испанский суд выдал новый европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона, экс-главы правительства Каталонии, ему было запрещено в доступе ко всем зданиям Европейского парламента", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что данное решение является частью "сотрудничества между государствами-членами и институтами ЕС".

Следует отметить, что Европарламент сделал то же самое в октябре 2017 года, когда Испания впервые выдала ордер на арест Пучдемона.

Ранее суд отозвал ордер на задержание Пучдемона после того, как Германия в 2018 году отказалась выдать бывшего главу правительства Каталонии по подозрению в подготовке мятежа.

С тех пор Пучдемону угрожал только арест в Испании, поскольку юридическую силу имел лишь национальный ордер на арест. Пучдемон эмигрировал в Бельгию после неудачной попытки организации референдума за независимость Каталонии в 2017 году.

праве баллотироваться в Европарламент. Однако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом, закрепленным в Конституции". Таким образом Пучдемон получил депутатский мандат в Европарламенте. Как известно, 29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону и Комино вОднако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом, закрепленным в Конституции". Таким образом Пучдемон получил депутатский мандат в Европарламенте.

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