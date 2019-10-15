Пучдемону "закрыли двери" в Европарламент

Бывшему главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону запретили доступ к каким-либо зданиям Европарламента после того, как в понедельник испанский судья выдал новый европейский ордер на его арест.
Об этом сообщает EFE.
"После того, как в этот понедельник испанский суд выдал новый европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона, экс-главы правительства Каталонии, ему было запрещено в доступе ко всем зданиям Европейского парламента", – говорится в сообщении.
Отмечается, что данное решение является частью "сотрудничества между государствами-членами и институтами ЕС".
Ранее суд отозвал ордер на задержание Пучдемона после того, как Германия в 2018 году отказалась выдать бывшего главу правительства Каталонии по подозрению в подготовке мятежа.
С тех пор Пучдемону угрожал только арест в Испании, поскольку юридическую силу имел лишь национальный ордер на арест. Пучдемон эмигрировал в Бельгию после неудачной попытки организации референдума за независимость Каталонии в 2017 году.
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