Пустые улицы и соблюдение дистанции: как Польша борется с коронавирусом

Опустевшая Легница / Фото: Романа Сергиенко

Какие меры власти Польши принимают на фоне угрозы распространения эпидемии коронавируса – об этом проживающий в Легнице гражданин Украины Роман Сергиенко рассказал в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, парикмахерские и прочие заведения сферы услуг в основном закрыты, на улицах непривычно пусто.

"На проходной нашего завода висят памятки о том, какие меры безопасности эффективны в борьбе с коронавирусом. Жирными буквами написано, что нужно мыть руки после каждого посещения улицы. В воскресенье (15 марта. – Ред .), по давнему правилу, в Польше закрыты все продуктовые магазины. А в субботу, я не смог купить туалетной бумаги. Ее раскупили", – говорит Роман.

Видео Романа Сергиенко

Еще один заробитчанин, проживающий в Валбжихе Виктор Полуэктов, рассказал сайту "Сегодня", что на улицах его города также непривычно немноголюдно.

"Ориентировочно в четверг (12 марта. – Ред .) в городе массово заговорили о коронавирусе. Несмотря на это, в масках за сегодня я не увидел ни одного человека. Есть особый режим посещения, например, аптек. По новым правилам, в помещение допускаются лишь не больше двух покупателей, остальные ожидают очереди на улице, на дистанции одного метра друг от друга. В тренде Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

По его словам, мелкий бизнес пока частично приостановил свою работу.

"Например, закрыты парикмахерские. Пишут, что работать не будут до выяснения обстоятельств. Горожан на улице также практически не видно. Общественный транспорт работает в нормальном режиме, но на остановках пассажиры держат дистанцию друг от друга. Что касается оттока украинцев домой, то его особо нет. Многие настроены пережить его здесь, когда рядом европейская медицина", – говорит Виктор.

Видео Виктора Полуэктова

Напомним, украинец Юрий Лобурец рассказал, какие меры власти Бельгии принимают для обуздания эпидемии коронавируса COVID-19: как самоорганизуются простые граждане, как волонтеры заботятся о пожилых людях из группы риска и что предпринимают магазины для пресечения паники.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинка Светлана Дзюма, которая более шести лет живет в КНР, рассказала, как китайцы переживают эпидемию коронавируса, какие основные изменения произошли в стране после обнаружения COVID-19, что пугает больше всего и каковы особенности жизни в карантине.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама