Путь в никуда: волонтеры спасли беженцев, дрейфующих в море, в Италии и Мальте их принимать отказались

Пытаясь переправиться в Европу по Средиземному морю, только в этом году погибло полторы тысячи мигрантов

Бесплатное жилье, еда, одежда, и соцпособие минимум 130 евро. Для беженцев, которые приезжают в Германию – самые комфортные условия. Вот только принимать мигрантов там уже не готовы. Немцы ждут, что и другие страны ЕС откроют для беженцев границы. Кто не готов? И как преодолевают миграционный кризис на Западе?

Уличные базары и магазины с арабскими вывесками. И это всего в пяти километрах от центра Брюсселя. Бельгийцы из этого квартала давно съехали. Теперь тут живут мигранты – выходцы из Африки и Ближнего Востока. И с каждым днем их здесь все больше, от войны и нищеты в Европу бегут из Сирии, Ирака, Ливии.

Эти беженцы несколько дней дрейфовали в открытом море на переполненной деревянной лодке. Плыли практически в никуда. Ведь Италия и Мальта, куда держали путь мигранты, принимать их отказались. Спасли волонтеры.

"Мы теперь получаем все меньше информации о том, где эти лодки и что с ними. Поэтому все больше времени они проводят в море. А значит, потенциальный риск смерти сейчас выше", – говорит координатор Средиземноморской поисково-спасательной группы Ник Романюк.

Пытаясь переправиться в Европу по Средиземному морю, только в этом году погибло полторы тысячи мигрантов. Неизвестно, в какой стране причалит лодка и с этими беженцами – они всё ещё остаются в море. Хотя и под присмотром волонтёров. Ждут, пока одна из стран Евросоюза позволит им ступить на свою землю. В июне над очередной группой мигрантов, пару недель дрейфовавших в лодке, сжалилась Испания.

Только в этом году, по данным Международной организации миграции, Европа приняла свыше 60-ти тысяч беженцев. Меньше, чем в прошлом, но по-прежнему много, – обеспокоены западные лидеры. Уже который месяц они спорят, где размещать вновь прибывших и как их содержать.

"Это сложная задача, с которой мы все вместе должны справиться. И ни одна страна не должна уклоняться от этих обязанностей. Мигрантов нужно распределять по всей Европе", – считает канцлер Германии Ангела Меркель.

Именно в Германию устремилось большинство мигрантов из Африки и Азии. Им там предоставляют бесплатное жилье, еду, проезд и одежду. Страховка и соцпособие 130 евро в месяц минимум. Мигранты из других стран – рассчитывать на такую лояльность властей не могут.

Украинка Анастасия Арефьева училась в бельгийском университете, потом устроилась здесь на работу.

"Это даже, на самом деле, запрещено. Если вы получаете вид на жительство здесь и просите социальную помощь, то, скорее всего, в продлении следующего вида на жительство вам откажут, потому что… не хотят в Европе видеть нахлебников", – рассказывает мигрантка из Украины Анастасия Арефьева.

Политику открытых границ Меркель осуждает и две трети немцев, что показывают соцопросы. Европа готова и дальше содержать мигрантов, но не в своих странах. Сейчас обсуждают возможность строительства лагеря для них за пределами ЕС. Вот только нет никаких гарантий, что беженцы захотят туда перебраться.

"Я хочу стать великим человеком, которого будут знать во всем мире. Я хочу сделать что-то хорошее до того, как умру", – говорит мигрант из Судана Ахмед Муртада.

Напомним, в Германии стали реже нападать на беженцев.

Как сообщалось, Италия отказалась принимать обратно беженцев, которые зарегистрировались в этой стране, но оказались в Германии.

В то же время власти Дании предложили создать центры приема беженцев в третьих странах, в частности в Африке.

Напомним, что количество просителей убежища в Германии снижается уже второй год.