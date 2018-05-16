Путешествие по-королевски: какие каюты ждут пассажиров крупнейшего круизного лайнера в мире

"Симфония морей" может принять на борт около 7 тысяч пассажиров, и журналисты выяснили, как гости "плавучего города" будут жить на корабле

Самый большой круизный лайнер в мире – "Симфония морей", – может взять на борт семь тысяч пассажиров. Журналисты "Сегодня" побывали на новеньком гиганте класса "Оазис" и увидели разные варианты размещения – от бюджетных до королевских. Как сэкономить, покупая путевку, и почему съемочной группе "Сегодня" пришлось пережидать учебную тревогу на борту в баре – в новой серии цикла "Плавучий город".

Самые маленькие пассажирские каюты на круизном лайнере могут быть даже без окон. Если выбрать попросторней, там будет сразу и виртуальный, и настоящий балкон. А самые большие, дорогие, королевские – это многоуровневые сьюты.

"Есть две спальни, гостиная с драй-баром, с зоной отдыха. Балкон есть с джакузи, а также в спальне вместо плазмы у нас кинотеатр. Банные принадлежности повышенного качества, шкафы, вешалки. То есть места тут очень много", – рассказала ведущий менеджер по продажам представительства круизной компании Royal Caribbean Ольга Опрыско.

А в некоторых каютах помещается даже рояль. Такой сьют – для семей, и в нем есть аэрохоккей, стена, на которой можно собрать мозаику, домашний кинотеатр и собственная горка. Это самое дорогое жилье на борту, и его бронируют одним из первых. Но есть и куда более доступные варианты кают.

"Если бронировать заранее – к примеру, круизы продаются вообще за два года вперед, – то, в принципе, средний мы берем отель 3-4 звезды в Европе в летний период с питанием, то он будет соответствовать отдыху недельному на корабле. То есть с перелетом мы можем уместиться в 1000 долларов на человека", – объяснила директор представительства круизной компании Royal Caribbean Лариса Слободян.

В некоторых сьютах есть удобства для пассажиров с инвалидностью – и никаких доплат компания за специально оборудованное жилье не берет.

Сам круиз начинается с необходимой формальности – объявления учебной тревоги. Все, кто есть на корабле, спускаются на нижнюю палубу – но тысячи людей в одном месте не соберешь, потому пассажиров разделяют на группы. Кому куда идти, показывает корабельная команда.

Съемочная группа "Сегодня" по распределению попала в один из баров. По вечерам здесь выступают комедианты, а во время учебной тревоги – один из офицеров. Через несколько минут все пассажиры были свободны – тревога была отработана.

Тем временем, корабль выходит из порта Барселоны. Сколько еды и напитков нужно, чтобы накормить всех на борту, и кто готовит для семи тысяч туристов – смотрите в следующей серии цикла "Плавучий город".

Отметим, "Симфония морей" среди своих систершипов класса "Оазис" – самый молодой корабль, однако он признан крупнейшим в мире круизным лайнером, потеснив в этом звании "Гармонию морей", которая отправилась в свое первое путешествие в мае 2016 года.