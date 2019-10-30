Путешествовать в одну из популярных стран Европы будет сложнее

Время ожидания на пунктах пересечения границы может возрасти

Будапешт, Венгрия / Фото: Depositphotos

Консульство Венгрии в Ужгороде предупредило об усилении контроля на пунктах пересечения границы. Об этом говорится в сообщении консульства.

Сообщается, что речь идет о более тщательной проверке багажа. Соответственно, время ожидания может возрасти.

В частности это связано с недопущением на территорию ЕС пищевых продуктов, органической продукции, средств защиты растений и животных и т.п., не имеющих соответствующих сертификатов.

Реклама

Национальная сельскохозяйственная палата Венгрии сообщает, что в соответствии с Регламентом 2017/625 Европейского парламента и Совета Европы будет максимально ограничено импорт растительной продукции без соответствующих сертификатов. Это сделано для того, чтобы на территорию ЕС не попали вредители, способные вызвать экономические и экологические убытки.

Соответствующий список запрещенных для провоза на территорию Венгрии продуктов будет обнародован в конце года.

В тренде В США обнародовали текст резолюции импичмента Трампа

Как мы писали ранее, на границе Украины с Венгрией в Закарпатской области украинским военным пришлось открыть огонь по контрабандистам. Как выяснилось, при осмотре местности пограничники заметили микроавтобус и внедорожник, а рядом с ними – большое количество полиэтиленовых пакетов. Во время задержания двое водителей резко двинулись с места, едва не сбив пограничников. На предупредительные выстрелы контрабандисты не остановились. Поэтому пограничники начали целить по колесам автомобилей.

Ранее в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Кроме того, ранее на границе Украины с Россией в Сумской области пограничники задержали мужчину с грузом контрабанды стероидов на сумму в более чем миллион гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама