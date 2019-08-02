В 2017-м Эммануэль Макрон принимал Владимира Путина в Версале / Фото: AFP

Путин едет в гости к Макрону: обсудят Украину, Зеленского и "реанимацию" Нормандского формата Зеленюк Кристина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/macron_poutine_0.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/macron_poutine_0.jpg 2019-08-02T07:23:00+03:00 Евросоюз Приглашение Путина в летнюю резиденцию французского президента перед саммитом G7 – определенный шаг к усилению диалога в отношениях Франции и РФ

За четыре дня до саммита "большой семерки" 19 августа Эммануэль Макрон примет Владимира Путина в своей летней резиденции на берегу Средиземного моря – в средневековой крепости Брегансон. За время президентства Макрона это уже третий визит Путина во Францию. В первый раз президент Республики принимал российского лидера в Версале сразу после своей инаугурации в мае 2017 года. Результатом стали создание Франко-российского форума гражданского общества и договоренность наращивать взаимную торговлю, несмотря на антироссийские санкции за аннексию Крыма и войну на Донбассе. К слову, французская Engie один из пяти европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку-2", хоть и вышла из соглашения акционеров, а компания Total сотрудничает с "Новатэком" по "Ямал СПГ" подсанкционного Геннадия Тимченко.

Париж наряду с Берлином выступает своего рода локомотивом нормализации отношений с Россией, особенно на фоне охлаждения отношений с Америкой. Ранее сайт "Сегодня" уже писал, как в прошлом году Эммануэль Макрон предложил строить европейскую архитектуру безопасности с Россией. А пару месяцев назад Париж проголосовал за возвращение российской делегации в ПАСЕ. После этого Макрон не раз говорил о необходимости "реанимации" Нормандского формата переговоров по Донбассу. И, по словам экспертов, это станет чуть ли не главной темой его переговоров с Путиным в форте Брегансон.

Традиции дипломатии

Летней президентской резиденцией форт Брегансон стал при Шарле де Голле. До этого там располагались солдатские гарнизоны. Предшественник Макрона Франсуа Олланд был там всего один раз, после чего в 2014 году распорядился открыть форт для туристов. Теперь за 10 евро по будням каждый желающий может посмотреть на резиденцию французских президентов изнутри. Чета Макронов провела свой отпуск в Брегансоне прошлым летом, после чего в СМИ просочилась информация, что в резиденции появился десятиметровый бассейн за 34 тыс евро.

Как заявил сам Эммануэль Макрон, для встречи с Владимиром Путиным форт Брегансон был выбран потому, что позволяет "работать в изоляции и принимать иностранных лидеров, что я сделаю с Владимиром Путиным через несколько недель".

Встреча на берегу Средиземного моря между Тулоном и Сен-Тропе пройдет 19 августа – за четыре дня до саммита "большой семерки", который запланирован на 24-26 августа во французском городке Биарриц на побережье Атлантического океана. Из клуба "большой восьмерки" Россию исключили в 2014 году после аннексии Крыма и начала военной агрессии на Донбассе. Однако, факт встречи Макрона и Путина в форте Брегансон за пару дней до саммита G7 говорит о том, что негласно в этом клубе Россия присутствует.

"Нравится это кому-то или нет, но Россия, российская дипломатия и российская военная машина смогли навязать свою повестку дня в определенных частях мира, как в Украине или на Ближнем Востоке, где Россия не просто задействована, как активный актер, но, скорее, сама навязывает инициативу. Это уже свершившийся факт. И нравится это или не нравится Парижу или Берлину, но они вынуждены говорить с Москвой. Но это совсем не значит, что все, что будет озвучено Россией, Запад услышит и выполнит", – пишет в своем блоге "Путин в гостях у Макрона: шанс на прорыв или консервация статус-кво?" на сайте "Сегодня" политический аналитик Денис Колесник.

Правда, стоит напомнить, что именно Владимир Путин стал первым иностранным гостем, которого Эммануэль Макрон принимал в Версальском дворце сразу после своей инаугурации в мае 2017-го. Там лидеры открыли выставку "Петр Великий. Царь во Франции. 1717", посвященную 300-летию первого визита императора во Францию, а Путин даже пригласил Макрона погостить в Москве несколько недель, напомнив о затяжных визитах Петра Первого во Франции.

Ровно через год в мае 2018 года президент Французской Республики вместе со своей супругой Бриджит приехали на Петербургский экономический форум. На совместной с Путиным дискуссионной панели Макрон говорил о "Войне и мире" Толстого, призвав своего российского коллегу опираться на контроль собственной силы, как в дзюдо, который так любит Путин.

Поэтому, по словам эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Надежды Коваль, приглашение Владимира Путина в летнюю резиденцию французского президента и, можно даже сказать, дружеский визит перед саммитом G7 – это определенный шаг к усилению диалога в отношениях Франции и РФ в частности, и Европы с РФ в целом.

"Это часть абсолютно сознательной стратегии, и подобные попытки французы делают уже давно. Что изменилось? Изменился политический контекст в Украине и, можно сказать, что для Франции открылось "окно" возможностей. И сейчас эти процессы интенсифицировались", – сказала сайту "Сегодня" Надежда Коваль.

Нормандский формат – дубль-2

Еще до инаугурации Владимира Зеленского Париж взял на себя инициативу по "реанимации" Нормандского формата. После переговоров с Путиным на саммите G20 в Японии в июне, Макрон заявил: "Нам, как постоянным членам Совбеза ООН, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете Минского комплекса мер. Надеюсь, что в июле мы встретимся в Нормандском формате". Правда, по сообщениям российских СМИ, там же на переговорах в Осаке Эммануэль Макрон согласился в 2020 году приехать в Москву на 75-летие Дня Победы.

В середине июля на совместной пресс-конференции с Зеленским после их переговоров в Елисейском дворце, Макрон заявил, что Франция готова провести встречу в Нормандском формате на уровне лидеров, когда для этого наступит подходящий момент. То есть, когда стороны выйдут на определенные договоренности, которые должны наработать их внешнеполитические советники. На следующий день после встречи с Зеленским в Париже Макрон провел телефонные переговоры Путиным, по результатам которых пресс-службы Кремля и Елисейского дворца сообщили об активизации работы в Нормандском формате.

По мнению экспертов, международные партнеры Украины, в частности Германия и Франция – участники Нормандского формата, воспринимают смену власти в Украине, как возможность, наконец, сдвинуть переговоры по мирному урегулированию на Донбассе с мертвой точки. Ведь последний раз лидеры Нормандской четверки встречались три года назад в Берлине, и с тех пор прогресса не намечалось. "Реанимировать" Нормандский формат удалось буквально месяц назад: в Париже впервые после долгой паузы встретились внешнеполитические советники четырех стран.

Украину представлял кандидат на пост министра иностранных дел Вадим Пристайко. На брифинге по результатам переговоров он не исключил еще одной встречи советников в конце лета. И, в случае выполнения достигнутых договоренностей, можно выходить на встречу лидеров. А достигнутые договоренности – это соблюдение бессрочного режима прекращения огня, разведение сил и техники, и обмен пленными по формуле 208 на 69 – об этом стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля. Однако, по информации ООС, по состоянию на 7 утра 1 августа "вооруженные формирования РФ и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия". И это не первое нарушение бессрочного перемирия со стороны России, не говоря уже об обмене пленными, которое анонсируют со дня на день, но так ничего и не происходит.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о встрече президента Украины Владимира Зеленского со специальным представителем Госдепартамента США Куртом Волкером.

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