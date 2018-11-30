Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине и Сирии

Сегодня, 22:06

Французский лидер отметил, что хотел бы обсудить с российским коллегой выполнение Минских соглашений, вопросы кибербезопасности, а также общий уровень архитектуры безопасности в Европе

фото AFP
фото AFP

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Украине и  Сирии.

"Естественно, есть еще что нам обсудить и над чем совместно поработать, – сказал французский лидер во время двусторонней беседы с президентом РФ по случаю саммита "двадцатки".

"В частности, это касается ситуации в Сирии. Мы видели, что после очень полезной встречи в Стамбуле ситуация изменилась. Это также касается ситуации в Украине, особенно с учетом событий последних нескольких дней", – добавил Макрон. Он отметил, что хотел бы обсудить с Путиным выполнение Минских соглашений, вопросы кибербезопасности, а также общий уровень архитектуры безопасности в Европе.

Со своей стороны российский лидер предложил Макрону поговорить также о развитии двусторонних отношений. 

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Накануне Трамп написал в Twitter, что отменяет встречу с Путиным в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

Заместитель пресс-секретаря госдепа США Роберт Палладино позднее пояснил, что "агрессия, свидетелями которой мы стали на этой неделе, неприемлема, и (Трампом) был послан сильный сигнал". На уточняющий вопрос журналиста, насколько сильный сигнал был послан, Палладино ответил: "Изоляция".

В пятницу вечером перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе Трамп и Путин не поприветствовали друг друга. Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Трамп прошел мимо него.
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Источник:

ТАСС

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