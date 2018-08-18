Путин и Меркель пожали руки: как началась встреча глав России и Германии

На переговорах планируют обсудить ситуацию в Украине и Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию правительства ФРГ для почетных гостей Мезеберг, где начинаются его переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Глава германского правительства встретила российского президента на площадке перед Домом приемов. Лидеры обменялись рукопожатием, поднялись на крыльцо и остановились, позволив фотографам сделать несколько снимков.

После совместного фотографирования Путин и Меркель зашли в фойе Дома приемов, где российский лидер оставил памятную запись в книге почетных гостей.

Правительственная резиденция для почетных гостей находится в 70 километрах к северу от Берлина – в округе Оберхафель (федеральная земля Бранденбург).

Ранее сообщалось, что на встрече Путин и Меркель обсудят конфликт в Сирии, ситуацию на востоке Украины и энергетические вопросы.

Ранее сообщалось, что Путина в Германии встретили митингом в защиту Сенцова. Митинг прошел неподалеку от замка Мезеберг. Также в Германии призвали Меркель потребовать у Путина освобождения Сенцова.