Путин лично несет ответственность за покушение на Скрипалей – министр

Сегодня, 12:25

Никто не сомневается, что президент РФ контролирует спецслужбы, сотрудники которых отравили Сергея и Юлию Скрипалей

Фото: AFP
Фото: AFP

Главным ответственным за отравление Сергея и Юлии Скрипалей является президент РФ Владимир Путин, так как именно он контролирует спецслужбы, сотрудники которых применили нервнопаралитическое вещество "Новичок".

Такое заявление на радио BBC 6 сентября сделал министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, куда более уверенно, чем премьер Тереза Мэй, заявив о причастности главного управления Генштаба России к инциденту в Солсбери.

По его словам, "в конечном счете" именно Путин несет ответственность, потому что "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ, через свое министерство обороны".

"Не думаю, что кто-то допускает, будто Путин не контролирует свое государство, и ГРУ, без сомнения, не исключение. ГРУ, без сомнения, не изолированы. Им руководит и с ним напрямую связаны как представители генеральского состава, так и министр обороны, а через них – Кремль и администрация президента", – добавил Уоллес.

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Напомним, что ранее Тереза Мэй выразила намерение добиваться ужесточения санкций в отношении России в свете новых доказательств причастности Москвы к покушению на Скрипалей.

В то же время российская Генпрокуратура потребовала предоставить ей доказательную базу, обнаруженную британскими следователями.

Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.
Великобритания, Путин, Мэй, президент России, отравление Скрипаля
Источник:

BBC

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