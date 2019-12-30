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Путин пытается исказить историю: Польша готова к информационной войне с Россией

30 декабря, 18:31

Путин попытался оправдать разделение Польши между Германией и СССР

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: Reuters

Варшава готова к длительной информационной войне с Москвой из-за попыток президента России Владимира Путина исказить историю Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает tvn24.pl.

"Мы готовы к очень длинной информационной войне с Россией", – отметил Яблонский.

Он отметил, что польская власть решила сразу не реагировать на слова Путина на высшем уровне, чтобы посмотреть, в каком направлении все будет развиваться, ведь было понятно, что это будет не одноразовый агрессивный выпад российской власти.

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Ранее экс-глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польскую власть и оппозицию объединиться против лжи президента России Владимира Путина.

Речь идет о словах Путина, сказанных во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда он сказал, что Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории страны".

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Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

В МИД Польши отметили, что после восстановления независимости в 1918 году Польша старалась выстраивать нейтральные отношения как с Германией, так и с СССР. Однако Советский Союз сделал прямые шаги, чтобы развязать войну, и сделал это по согласованию с Германией после подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола.

В результате более половины территории довоенной Польши оказалось под оккупацией Советского Союза, а жертвами репрессий стали 566 тыс. человек (убиты, арестованы или депортированы), говорится в заявлении МИД Польши.

Кроме этого, мы писали, как выглядит бывший немецкий Кенигсберг, который после Второй мировой отошел Советскому Союзу и стал российским. Ржавые остановки и обветшалые панельные высотки – о Европе в Калининграде не напоминает уже почти ничего.

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Польша вторая мировая война Владимир Путин

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