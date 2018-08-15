Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии – Песков

Сегодня, 17:51

Российский президент посетит торжество в Австрии, направляясь в Берлин на всчтречу с Меркель

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент России Владимир Путин 18 августа по пути в Берлин посетит бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Да, [Путин] заедет по дороге в Берлин", – сказал Песков, подтвердив, таким образом, то, что глава российского государства принял приглашение Карин Кнайсиль посетить ее свадьбу 18 августа.

Планируется, что в тот же день президент РФ прибудет в Берлин, где запланирована его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На фоне такого приглашения стоит отметить позицию Австрии по санкциям ЕС против России. Так, президент этой страны Александер Ван дер Беллен отметил, что разрядка возникшей напряженности желательна, однако Австрия будет следовать генеральному курсу ЕС. При этом с 1 июля и до конца 2018 года Австрия председательствунт в Совете Евросоюза.

Австрийский политолог, профессор Инсбрукского университета, автор ряда исследований о постсоветском развитии России и Украины Герхард Манготт считает, что Австрия входит в список европейских стран, которые хотят улучшить отношения с Россией и тем самым создают внутриевропейский противовес политике санкционного давления Евросоюза на РФ.

Вместе с тем, что касается отношения австрийских властей внешнеполитическому курсу РФ, то канцлер Австрии Себастьян Курц возложил на Россию ответственность за происходящее на востоке Украины, а также в Сирии. Курц об этом заявил в Москве по результатам встречи с Путиным. При этом позже вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал отменить санкции против России. Примечательно, что вице-канцлер является лидером правой Партии свободы, которая входит в коалицию консерваторов канцлера Курца.
Австрия, Путин, мид, свадьба, Меркель, Кнайсль
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

Эрдоган собирается провести переговоры с Меркель и Макроном

Сегодня, 13:29

С европейскими лидерами президент Турции намерен обсудить двусторонние отношения и региональные темы

Россия

Фото: AFP

Путин заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Сегодня, 10:33

Президент РФ отправил лидеру Северной Кореи телеграмму
Загрузка...

Политика

Курт Волкер. Фото: архив

Ответ Запада на агрессию РФ стал неожиданностью для Путина - Волкер

Сегодня, 10:11

Страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей

Политика

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Путин надеется втихую договориться с Трампом по Украине - генерал

Сегодня, 09:45

Мягкая позиция США дает Путину основания надеяться, что он все-таки как-то сможет договориться с Вашингтоном, считает эксперт
Загрузка...