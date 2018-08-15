Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии – Песков

Российский президент посетит торжество в Австрии, направляясь в Берлин на всчтречу с Меркель

Президент России Владимир Путин 18 августа по пути в Берлин посетит бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Да, [Путин] заедет по дороге в Берлин", – сказал Песков, подтвердив, таким образом, то, что глава российского государства принял приглашение Карин Кнайсиль посетить ее свадьбу 18 августа.

Планируется, что в тот же день президент РФ прибудет в Берлин, где запланирована его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На фоне такого приглашения стоит отметить позицию Австрии по санкциям ЕС против России. Так, президент этой страны Александер Ван дер Беллен отметил, что разрядка возникшей напряженности желательна, однако Австрия будет следовать генеральному курсу ЕС. При этом с 1 июля и до конца 2018 года Австрия председательствунт в Совете Евросоюза.

Австрийский политолог, профессор Инсбрукского университета, автор ряда исследований о постсоветском развитии России и Украины Герхард Манготт считает, что Австрия входит в список европейских стран, которые хотят улучшить отношения с Россией и тем самым создают внутриевропейский противовес политике санкционного давления Евросоюза на РФ.

Вместе с тем, что касается отношения австрийских властей внешнеполитическому курсу РФ, то канцлер Австрии Себастьян Курц возложил на Россию ответственность за происходящее на востоке Украины, а также в Сирии. Курц об этом заявил в Москве по результатам встречи с Путиным. При этом позже вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал отменить санкции против России. Примечательно, что вице-канцлер является лидером правой Партии свободы, которая входит в коалицию консерваторов канцлера Курца.



