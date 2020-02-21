Пьяная драка с украинцами в Польше закончилась убийством

В Польше, где ранее двух граждан Украины жестоко избили "за мову", начался суд над тремя украинцами-заробитчанами, двое из которых являюся родными братьями. Их обвиняют в убийстве мужчины.

Как сообщает se.pl, инцидент произошел в апреле 2019 году в городе Гожув-Велькопольский на западе страны. Находясь в магазине, группа поляков начала задевать одного из подсудимых. В результате перепалки один из поляков ударил украинца по лицу.

Мужчина вернулся домой, где рассказал брату и другому гражданину Украины о случившемся.

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Вооружившись ножом, они вернулись к месту драки, нашли поляков-обидчиков и решили им отомстить. В результате полученных ранений один из поляков умер в больнице.

Как установили следователи, на момент случившегося все участники конфликта были нетрезвыми.

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Первое заседание окружного суда Гожув-Велькопольского по этому делу состоялось 20 февраля. Украинец Юрий К., который, как предполагается нанес смертельный удар, сознался в содеянном, но заявил, что не хотел никого убивать. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в августе в Гожув-Велькопольском мужчина убил 26-летнюю украинку. Его обнаружили в Германии и при попытке задержания застрелили.

Также ранее комитет Совета Европы опубликовал отчет, согласно которому из года в год в Польше растет уровень украинофобии, а украинцы являются одной из самых ущемляемых в стране групп нацменшинств.

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