Пьяный русский капитан посадил судно на мель возле Швеции

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У берегов шведского города Хельсингборг село на мель грузовое судно, на борту которого находился российский экипаж. Авария произошла чуть больше года после аналогичного инцидента в Швеции.

Как передает шведский телеканал SVT, инцидент случился поздно вечером 24 сентября, когда 82-метровое судно под флагом Гибралтара направлялось из Калининграда в Лидчепинг.

В береговой охране Швеции сообщили, что, управляя судном, капитан уснул, а после контакта с землей он пытался сдать назад, но его попытки ни к чему не привели.

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Теперь его подозревают в управлении судном в нетрезвом состоянии и халатности.

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На борту корабля находились семь человек, никто из них не пострадал. Внешних поверждений у корабля также не обнаружено. Его планируют доставить в порт Хельсингборга, где судно будет находиться до конца расследования.

Напомним, ранее в этом году в южнокорейском портовом городе российское грузовое судно Seagrand врезалось в автомобильный мост, а за 40 минут до аварии оно попало в другую аварию, задев круизный лайнер. Капитан судна также оказался пьян.

А всего несколько месяцев назад в Керченском проливе сел на мель российский теплоход, который перевозил 4,3 тыс. тонн угля.

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