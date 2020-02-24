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Пьяный украинец устроил массовое ДТП в Польше: фото

24 февраля, 13:04

Мужчина обещал из собственного кармана заплатить за восстановление поврежденных машин

В Польше, где недавно начался суд над тремя украинцами из-за убийства в городе Гожув-Велькопольский, арестовали еще одного гражданина нашей страны.

По информации польской полиции, 22 февраля, будучи за рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения, 51-летний мужчина повредил семь припаркованных автомобилей в городе Катовице в Cилезском воеводстве.

После случившегося он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами. Прибывшие полицейские обнаружили в его крови более 2 промилле алкоголя. Водительские права у нарушителя изъяли.

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Хотя после этого никто не пострадал, украинцу грозит не менее 5 тыс. злотых (30,7 тыс. грн) штрафа и до двух лет тюрьмы. Кроме того, он обязался заплатить за восстановление поврежденных автомобилей, стоимость которой не покроет страховка.

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Напомним, в декабре из Польши уже депортировали двух украинцев за пьяное вождение – власти признали, что их дальнейшее пребывание на территории страны "будет представлять угрозу общественной безопасности и порядку".

Также ранее стало известно о гибели двух украинцев в дорожно-транспортных происшествиях в Великопольском воеводстве Польши: 48-летний мужчина погиб неподалеку от Познани, а в Калише 20-летнего украинца сбил грузовик Scania.

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