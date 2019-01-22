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Пять стран подписали соглашение о финансовой поддержке суда над виновными в крушении MH17

Сегодня, 20:45

Подписавшие меморандум правительства Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины создали Комитет по финансовому надзору

Пять стран подписали соглашение о финансовой поддержке суда над виновными в крушении MH17 //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/765/a0c/5c4765a0c5b7e.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/765/a0c/5c4765a0c5b7e.jpg Евросоюз Подписавшие меморандум правительства Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины создали Комитет по финансовому надзору

Пять стран, входящих в Совместную следственную группу, подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся финансовой поддержки для уголовного преследования виновных в крушении малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом MH17. Документ опубликован во вторник на сайте голландского правительства.

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В меморандуме отмечается, что "расходы на государственное обвинение, деятельность судебного корпуса и защиту свидетелей возьмут на себя исключительно Нидерланды". Другие расходы в рамках уголовного преследования будут финансироваться совместно.

Природа, размер и характер взносов будут устанавливаться в "двусторонних соглашениях, которые будут заключаться отдельно между Нидерландами и каждой страной, делающей вклад". При этом финансовую поддержку смогут оказывать и другие страны, чьи граждане погибли в результате крушения "Боинга"  17 июля 2014 года.

Для контроля за расходованием средств страны договорились создать Комитет финансового надзора. Этот орган, в частности, будет рассматривать и одобрять ежегодный бюджет, касающийся расходов по тем пунктам, который финансируются совместно.

Срок действия меморандума составляет пять лет с возможностью продления на два года в случае необходимости. У любой страны есть возможность выхода из соглашения в одностороннем порядке, уведомив об этом в письменном виде другие стороны. Документ подписан во вторник главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, а также послами Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины в Нидерландах.

"Сегодня партнеры по ССГ подтвердили финансовую поддержку судебному процессу над подозреваемыми в крушении MH17, который будет проходить в Нидерландах, — отметил в „Твиттере" Блок, комментируя подписание соглашения. — Страны ССГ привержены установлению всей правды относительно крушения MH17 и наказанию виновных".

Напомним, еще в мае 2018 года власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в трагедии малайзийского Boeing рейс MH17 на Донбассе в 2014 году.

В правительстве Нидерландов рассматриваются возможности о подаче иска в международный суд на Россию, как ответственную за сбитый над Донбассом летом 2014 года малазийский Boeing рейса МН-17, в результате чего все пассажиры и экипаж погибли. Многие из 298 человек, которые летели тем рейсом, были гражданами Нидерландов.

Кроме того, правительство Нидерландов поможет семьям жертв катастрофы MH17 на Донбассе добиться компенсаций

 

 

Нидерланды, крушение, финансирование, соглашение, Боинг, MH17

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Источник:

ТАСС

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