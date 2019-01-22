Пять стран подписали соглашение о финансовой поддержке суда над виновными в крушении MH17

Подписавшие меморандум правительства Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины создали Комитет по финансовому надзору

Пять стран подписали соглашение о финансовой поддержке суда над виновными в крушении MH17 //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/765/a0c/5c4765a0c5b7e.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/765/a0c/5c4765a0c5b7e.jpg 2019-01-22T20:45:00+02:00 Евросоюз Подписавшие меморандум правительства Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины создали Комитет по финансовому надзору

Пять стран, входящих в Совместную следственную группу, подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся финансовой поддержки для уголовного преследования виновных в крушении малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом MH17. Документ опубликован во вторник на сайте голландского правительства.

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В меморандуме отмечается, что "расходы на государственное обвинение, деятельность судебного корпуса и защиту свидетелей возьмут на себя исключительно Нидерланды". Другие расходы в рамках уголовного преследования будут финансироваться совместно.

Природа, размер и характер взносов будут устанавливаться в "двусторонних соглашениях, которые будут заключаться отдельно между Нидерландами и каждой страной, делающей вклад". При этом финансовую поддержку смогут оказывать и другие страны, чьи граждане погибли в результате крушения "Боинга" 17 июля 2014 года.

Для контроля за расходованием средств страны договорились создать Комитет финансового надзора. Этот орган, в частности, будет рассматривать и одобрять ежегодный бюджет, касающийся расходов по тем пунктам, который финансируются совместно.

Срок действия меморандума составляет пять лет с возможностью продления на два года в случае необходимости. У любой страны есть возможность выхода из соглашения в одностороннем порядке, уведомив об этом в письменном виде другие стороны. Документ подписан во вторник главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, а также послами Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины в Нидерландах.

"Сегодня партнеры по ССГ подтвердили финансовую поддержку судебному процессу над подозреваемыми в крушении MH17, который будет проходить в Нидерландах, — отметил в „Твиттере" Блок, комментируя подписание соглашения. — Страны ССГ привержены установлению всей правды относительно крушения MH17 и наказанию виновных".

Напомним, еще в мае 2018 года власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в трагедии малайзийского Boeing рейс MH17 на Донбассе в 2014 году.

В правительстве Нидерландов рассматриваются возможности о подаче иска в международный суд на Россию, как ответственную за сбитый над Донбассом летом 2014 года малазийский Boeing рейса МН-17, в результате чего все пассажиры и экипаж погибли. Многие из 298 человек, которые летели тем рейсом, были гражданами Нидерландов.

Кроме того, правительство Нидерландов поможет семьям жертв катастрофы MH17 на Донбассе добиться компенсаций.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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