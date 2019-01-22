Пять стран подписали соглашение о финансовой поддержке суда над виновными в крушении MH17
Подписавшие меморандум правительства Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины создали Комитет по финансовому надзору
Пять стран, входящих в Совместную следственную группу, подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся финансовой поддержки для уголовного преследования виновных в крушении малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом MH17. Документ опубликован во вторник на сайте голландского правительства.
В меморандуме отмечается, что "расходы на государственное обвинение, деятельность судебного корпуса и защиту свидетелей возьмут на себя исключительно Нидерланды". Другие расходы в рамках уголовного преследования будут финансироваться совместно.
Природа, размер и характер взносов будут устанавливаться в "двусторонних соглашениях, которые будут заключаться отдельно между Нидерландами и каждой страной, делающей вклад". При этом финансовую поддержку смогут оказывать и другие страны, чьи граждане погибли в результате крушения "Боинга" 17 июля 2014 года.
Для контроля за расходованием средств страны договорились создать Комитет финансового надзора. Этот орган, в частности, будет рассматривать и одобрять ежегодный бюджет, касающийся расходов по тем пунктам, который финансируются совместно.
Срок действия меморандума составляет пять лет с возможностью продления на два года в случае необходимости. У любой страны есть возможность выхода из соглашения в одностороннем порядке, уведомив об этом в письменном виде другие стороны. Документ подписан во вторник главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, а также послами Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины в Нидерландах.
"Сегодня партнеры по ССГ подтвердили финансовую поддержку судебному процессу над подозреваемыми в крушении MH17, который будет проходить в Нидерландах, — отметил в „Твиттере" Блок, комментируя подписание соглашения. — Страны ССГ привержены установлению всей правды относительно крушения MH17 и наказанию виновных".
Напомним, еще в мае 2018 года власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в трагедии малайзийского Boeing рейс MH17 на Донбассе в 2014 году.
В правительстве Нидерландов рассматриваются возможности о подаче иска в международный суд на Россию, как ответственную за сбитый над Донбассом летом 2014 года малазийский Boeing рейса МН-17, в результате чего все пассажиры и экипаж погибли. Многие из 298 человек, которые летели тем рейсом, были гражданами Нидерландов.
Кроме того, правительство Нидерландов поможет семьям жертв катастрофы MH17 на Донбассе добиться компенсаций.
Вы сейчас просматриваете новость " Пять стран подписали соглашение о финансовой поддержке суда над виновными в крушении MH17". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Допрос россиян по делу МН-17: в Гааге рассказали о сложностях
Нидерландский юрист в Гааге считает, что все допросы должны проходить в пределах суверенитета РФ
Катастрофа MH17: Нидерланды могут подать иск против РФ в международный суд
Россия отказалась вести переговоры относительно компенсации жертвам катастрофы "Боинга"
Рада продлила соглашение с Нидерландами о расследовании крушения MH17
Соглашение о международной миссии защиты расследования Украина и Нидерланды заключили 28 июля 2014 года, Верховная Рада несколько раз продлевала его
Санкции за сбитый "Боинг": в Австралии депутат-ветеран подготовил неприятный сюрприз России
Лейборист Майкл Данби представил в парламенте законопроект о создании "списка Магнитского" для нарушителей прав человека