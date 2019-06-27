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Пятничная жара может убить тысячи людей

27 июня, 14:11

Синоптики рассказали, кому следует опасаться аномальной температуры


Европейцы не на шутку встревожены сообщениями синоптиков. Завтра на континенте ожидается аномальная жара, вследствие которой могут погибнуть тысячи людей, пишет "Вашингтон пост". Температура в Западной Европе поднимется до +45 градусов по Цельсию.

По данным метеорологов, это выше нормы на 11-17 градусов. Во Франции из-жары уже ввели оранжевый, наивысший уровень угрозы, там закрыли школы и детские сады. Сложнее всего пережить духоту будет пожилым людям и бездомным.

Сегодня уже сообщали, что этим летом жара в Европе бьет температурные рекорды. Германия, Польша и Чехия зафиксировали самые высокие июньские температуры за всю историю наблюдений. Метеорологи утверждают, что жара на континенте вызвана волной пустынного жаркого воздуха из северной Африки. 

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Власти Испании также предупреждают о "значительном риске" лесных пожаров в некоторых районах. Новый температурный рекорд для июня был зафиксирован в Германии: в среду в городке Кошен в федеральной земле Бранденбурге воздух прогрелся до +38.6 градусов.

В Украину тем временем идет непогода, объявлено штормовое предупреждение

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Тег погода, температура, прогноз, Европа, синоптики, жара, температура воздуха, прогноз погоды

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