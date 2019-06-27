Пятничная жара может убить тысячи людей

Синоптики рассказали, кому следует опасаться аномальной температуры

Европейцы не на шутку встревожены сообщениями синоптиков. Завтра на континенте ожидается аномальная жара, вследствие которой могут погибнуть тысячи людей, пишет "Вашингтон пост". Температура в Западной Европе поднимется до +45 градусов по Цельсию.

По данным метеорологов, это выше нормы на 11-17 градусов. Во Франции из-жары уже ввели оранжевый, наивысший уровень угрозы, там закрыли школы и детские сады. Сложнее всего пережить духоту будет пожилым людям и бездомным.

Сегодня уже сообщали, что этим летом жара в Европе бьет температурные рекорды. Германия, Польша и Чехия зафиксировали самые высокие июньские температуры за всю историю наблюдений. Метеорологи утверждают, что жара на континенте вызвана волной пустынного жаркого воздуха из северной Африки.

Читайте также Жара в Киеве: спасатели рассказали об уровне загрязнения воздуха

Власти Испании также предупреждают о "значительном риске" лесных пожаров в некоторых районах. Новый температурный рекорд для июня был зафиксирован в Германии: в среду в городке Кошен в федеральной земле Бранденбурге воздух прогрелся до +38.6 градусов.

В Украину тем временем идет непогода, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пятничная жара может убить тысячи людей". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"