Пятый по величине алмаз в мире продан на аукционе

Сегодня, 03:15

Масса алмаза составляет 910 карат, он обладает очень высокой степенью прозрачности и почти не содержит примесей

910-каратный алмаз. Фото: AFP
910-каратный алмаз. Фото: AFP

Пятый по величине алмаз в мире, "Легенда Лесото", был продан на аукционе в Антверпене за $40 млн.

Об этом сообщила британская алмазодобывающая компания Gem Diamonds Ltd, которая и обнаружила этот драгоценный камень в начале этого года на своем руднике Летсенг в Лесото. Масса алмаза составляет 910 карат, он обладает очень высокой степенью прозрачности и почти не содержит примесей.

"Мы довольны итогами продажи выдающегося бриллианта, что доказывает исключительное качество "Легенды Лесото" самого по себе, а также подтверждает уникальное качество производства на алмазном руднике Летсенг", – прокомментировал результат аукциона генеральный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик.

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По массе "Легенду Лесото" в мире опережают всего четыре алмаза: "Куллинан" (3106 каратов), обнаруженный еще в 1905 году, "Наш свет" (1109 каратов), "Эксельсиор" (995 каратов) и "Звезда Сьерра-Леоне" (968 каратов).

Ранее сообщалось, что канадская компания Lucara Diamond Corp должна будет разрезать свой необработанный алмаз размером с теннисный мяч, чтобы найти покупателя, поскольку последняя попытка продать камень на аукционе Sotheby's провалилась.

Напомним, недавно в шахте Аргайл в западной Австралии обнаружен чрезвычайно редкий фиолетовый алмаз, стоимость которого на аукционе может превысить четыре миллиона долларов. Сообщается, что вес драгоценной находки составляет 2,83 карата.
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