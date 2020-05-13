Работа кафе и отмена комендантского часа: как Черногория будет выходить из карантина из-за коронавируса

Черногория присоединяется к странам, которые ослабляют карантин из-за коронавируса: власти приняли решение отменить с 15 мая комендантский час и разрешить работу кафе и ресторанов. Об этом заявила правительства страны.

"Национальный координационный совет принял решение об отмене с пятницы (15 мая —Ред) запрета на передвижение с 23:00 до 05:00. Также во всей стране будет разрешено передвигаться на такси и частных автомобилях, а с понедельника (18 мая —Ред) разрешен и общественный авто- и железнодорожный транспорт", — говорится в сообщении.

С 15 мая начнут работать кафе и рестораны, но официантов обязали ходить в масках, а посетителям запретили собираться за столиками компаниями больше четырех человек, если они не являются при этом членами одной семьи. Хозяева заведений питания должны обеспечить дистанцию между столами и дезинфекцию.

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Заметим, что в Черногории уже семь дней не фиксируются новые случаи заражения коронавирусом. Общее число жертв достигло девяти. В настоящий момент общее число заразившихся составляет 324.

В конце марта в Черногории ввели комплекс ограничительных мер: комендантский час, приостановка пассажирского международного и внутреннего сообщения (за исключением грузовиков, перевозящих товары первой необходимости), запрет покидать дома в выходные дни.

Черногория в марте стала чуть ли не последней страной в Европе, которую охватил коронавирус.

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