Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,61

Работа парламента Великобритании приостановлена до 14 октября

10 сентября, 03:30

Теперь палата прекратит свою работу и возобновит ее после тронной речи королевы 14 октября

/ Фото: AFP

Работа парламента Великобритании была приостановлена в ночь на вторник до 14 октября по решению правительства страны. Об этом заявил в Палате общин премьер-министр Борис Джонсон.

"Теперь палата прекратит свою работу и возобновит ее после тронной речи королевы 14 октября", — сказал он.

Джонсон обратился к королеве Елизавете II за разрешением остановить работу парламента на пять недель еще в конце прошлого месяца. 28 августа Ее Величество одобрила полученный запрос. Политические аналитики и противники Джонсона считают данный шаг попыткой помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки с Брюсселем. Сам Джонсон отвергает подобные утверждения, однако оппозиция пытается уличить его во лжи.

Реклама

Так называемая пророгация (временная приостановка работы. – ред) парламента является стандартной процедурой в конце парламентской сессии, однако обычно длится лишь около недели. Джонсон настоял на том, что парламент должен прекратить работу раньше обычного и сразу на пять недель, так как правительству нужно высвободить время на переговоры с Брюсселем и подготовку к Brexit. Немногие, впрочем, сочли такое объяснение удовлетворительным. В понедельник оппозиция обязала кабмин раскрыть содержание рабочей переписки советников правительства, парламентских чиновников, а также главы пресс-службы Джонсона, чтобы доказать, что премьер-министр пытался ввести в заблуждение британский народ и законодателей.

В тренде
Охота за фальшивками в Украине: секреты и советы экспертов, как отличить поддельные документы и деньги
Эксперт. Виктория Куликовская показывает на компараторе, как под углом (свет от зеркала) меняется цвет знака на настоящем документе

Напомним, Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

Также ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом призвал Лондон как можно скорее представить предложения по упорядоченному Brexit.

Кроме того, мы писали, что, согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit, глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

выборы Великобритания Лондон джонсон Brexit

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад
После переезда в новый дом пара нашла невероятный кладFun
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика
Прокуратура Нидерландов требует от России выдать Цемаха
Прокуратура Нидерландов требует от России выдать ЦемахаЕвросоюз
Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дня
Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дняЭкономика

Новости партнеров

Loading...