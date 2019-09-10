Работа парламента Великобритании приостановлена до 14 октября

Теперь палата прекратит свою работу и возобновит ее после тронной речи королевы 14 октября

/ Фото: AFP

Работа парламента Великобритании была приостановлена в ночь на вторник до 14 октября по решению правительства страны. Об этом заявил в Палате общин премьер-министр Борис Джонсон.

"Теперь палата прекратит свою работу и возобновит ее после тронной речи королевы 14 октября", — сказал он.

Джонсон обратился к королеве Елизавете II за разрешением остановить работу парламента на пять недель еще в конце прошлого месяца. 28 августа Ее Величество одобрила полученный запрос. Политические аналитики и противники Джонсона считают данный шаг попыткой помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки с Брюсселем. Сам Джонсон отвергает подобные утверждения, однако оппозиция пытается уличить его во лжи.

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Так называемая пророгация (временная приостановка работы. – ред) парламента является стандартной процедурой в конце парламентской сессии, однако обычно длится лишь около недели. Джонсон настоял на том, что парламент должен прекратить работу раньше обычного и сразу на пять недель, так как правительству нужно высвободить время на переговоры с Брюсселем и подготовку к Brexit. Немногие, впрочем, сочли такое объяснение удовлетворительным. В понедельник оппозиция обязала кабмин раскрыть содержание рабочей переписки советников правительства, парламентских чиновников, а также главы пресс-службы Джонсона, чтобы доказать, что премьер-министр пытался ввести в заблуждение британский народ и законодателей.

Напомним, Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

Также ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом призвал Лондон как можно скорее представить предложения по упорядоченному Brexit.

Кроме того, мы писали, что, согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit, глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

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