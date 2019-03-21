Работать день и ночь: Мэй готова круглосуточно трудиться для Brexit

Премьер-министр Великобритании хочет, чтобы Brexit был совершен вовремя

Фото: AFP

Работать день и ночь: Мэй готова круглосуточно трудиться для Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/997/ab6/5c8997ab6954a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/997/ab6/5c8997ab6954a.jpg 2019-03-21T00:17:00+02:00 Евросоюз Премьер-министр Великобритании хочет, чтобы Brexit был совершен вовремя

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова "день и ночь" работать для того, чтобы Brexit был проведен вовремя. "Я продолжу работать день и ночь, чтобы обеспечить поддержку моих коллег, Демократической юнионистской партии и других, для этой сделки", – заявила она.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.

В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Премьер-министр предупредила, что выступает против идеи проведения повторного референдума, на чем настаивает, в частности, оппозиционная Лейбористская партия.

Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Работать день и ночь: Мэй готова круглосуточно трудиться для Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.