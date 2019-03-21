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Работать день и ночь: Мэй готова круглосуточно трудиться для Brexit

Сегодня, 00:17

Премьер-министр Великобритании хочет, чтобы Brexit был совершен вовремя

Фото: AFP
Работать день и ночь: Мэй готова круглосуточно трудиться для Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/997/ab6/5c8997ab6954a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/997/ab6/5c8997ab6954a.jpg Евросоюз Премьер-министр Великобритании хочет, чтобы Brexit был совершен вовремя

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова "день и ночь" работать для того, чтобы Brexit был проведен вовремя. "Я продолжу работать день и ночь, чтобы обеспечить поддержку моих коллег, Демократической юнионистской партии и других, для этой сделки", – заявила она.

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Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.

В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Премьер-министр предупредила, что выступает против идеи проведения повторного референдума, на чем настаивает, в частности, оппозиционная Лейбористская партия.

Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":

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Тег Великобритания, ЕС, партия, депутаты, Мэй, Brexit

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Источник:

Интерфакс

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