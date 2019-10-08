Работники ООН рискуют остаться без зарплаты из-за стран-должников

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о крупнейшей за последние годы нехватки наличных средств в организации в связи с задержанием государствами-членами взносов в бюджет и предупредил о риске невыплат зарплат сотрудникам и поставщикам.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, многие члены организации отстают от графика выплат организации, и это грозит также сокращением организуемых ООН мероприятий, поездок, закупок товаров и услуг.

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"В этом году 129 государств-членов ООН внесли в бюджет организации за 2019 год два млрд долларов. Но порядка 1,4 млрд долларов все еще остаются невыплаченными. Среди 64 стран, которые должны сделать свой взнос в 2019 году, Аргентина, Южная Корея, Израиль, Саудовская Аравия, Сенегал и Соединенные Штаты", – цитирует Bloomberg заявление ООН.

В июне этого года Гутерриш уже предупреждал о риске финансового кризиса в ООН. Тогда он говорил, что кризис достиг критической точки и не позволит ООН выполнять свои задачи из-за того, что государства-члены ООН задерживают взносы в бюджет.

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Согласно заявлению Гутерриша, опубликованному на сайте ООН, еще в июне он призывал государства "забыть о политических разногласиях, не упорствовать в своих возражениях против ряда предложений, вовремя и в полном объеме платить взносы и найти решения структурных проблем".

Он предупреждал, что в ситуации финансового кризиса ООН не сможет выплачивать компенсации странам, которые предоставляют контингент в миротворческие операции.

Напомним, что ранее генсек ООН призвал стороны к сдержанности в Сирии. Также президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

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