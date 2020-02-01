Радовались и жгли флаги ЕС: в Лондоне отпраздновали Brexit (фото и видео)

В британской столице организовали пышное торжество в день выхода из Евросоюза

Пока проевропейская часть Великобритании с горечью констатировала свершившийся факт выхода королевства из Евросоюза, в самом центре Лондона по этому поводу устроили настоящий праздник.

Так, на Парламент-сквер собрались сторонники Brexit – тысячи людей пришли поздравить друг друга с этим историческим событием. Многие из них нарядились в цвета британского флага. А некоторые в знак прощания с ЕС сожгли сине-звездный флаг европейского содружества.

Торжество посетил и главный идеолог выхода из Евросоюза и глава партии Brexit Найджел Фараж, который не скрывал своего триумфа.

В свою очередь, премьер-министр и один из самых ярых сторонников Brexit Борис Джонсон устроил на Даунинг-стрит прием. А на фасад его резиденции вывели обратный отсчет – официально Британия покинула ЕС в 23:00 31 января.

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Сам Джонсон выступил перед собравшимися и назвал Brexit "рассветом новой эры" и "моментом единения для британцев".

Его предшественница Тереза Мэй отметила, что британские власти смогли выполнить обещанное британским подданным.

"По прошествии более трех лет мы можем, наконец, сказать, что мы реализовали итоги референдума 2016 года и смогли выполнить обещанное британским подданным", – написала она в Twitter.

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В свою очередь, еврооптимисты не скрывали своего разочарования в связи с Brexit.

Среди них оказался и лондонский мэр-лейборист Садик Хан. Он организовал мероприятие, на котором проживающих в Лондоне граждане ЕС консультировали по иммиграционному законодательству, а также поили чаем и угощали сладостями.

"Как и у многих лондонцев, мое сердце разбито из-за того, что Лондон сегодня выдирают из состава ЕС против нашей воли", – написал Хан в микроблоге.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала письмо властям ЕС, выразив сожаление из-за Brexit.

"Шотландия, может, и расположена на краю Европы, но мы всегда были, и хотим оставаться, в самом ее сердце", – отметила она, пообещав, что вскоре Шотландия "вернется в состав ЕС как независимое государство".

Напомним, что новости "Сегодня" следят за развитием событий в Великобритании и мире в связи с Brexit. Более детально об этом вы можете узнать на нашем сайте.

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