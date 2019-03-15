Ракетные возможности Ирана и КНДР: в МИД Германии сделали заявление

На Ближнем Востоке негосударственные игроки уже располагают ракетами малой дальности, отметил Маас

Фото: AFP

Ракетные возможности Ирана и КНДР: в МИД Германии сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0d5/bab/5c40d5babfe50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0d5/bab/5c40d5babfe50.jpg 2019-03-15T11:06:00+02:00 Евросоюз На Ближнем Востоке негосударственные игроки уже располагают ракетами малой дальности, отметил Маас

Возможности и дальность полета иранских и северокорейских ракет вызывает обеспокоенность, как и развитие ракетных технологий по всему миру. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас на международной конференции по контролю над вооружениями, которая открылась в Берлине. В ней участвуют дипломаты, военные, эксперты, представители НПО, главным образом, из стран ЕС и НАТО.

Маас отметил "стремительное развитие и распространение ракетных технологий по всему миру".

"На Ближнем Востоке негосударственные игроки уже располагают ракетами малой дальности", - сказал министр.

"И возможности и дальность полета иранских и северокорейских ракет вызывают более, чем обеспокоенность", – подчеркнул Маас.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран будет вынужден совершить "стратегический скачок" в сфере ракетных вооружений, если европейские страны или другие государства попытаются ограничить ракетную мощь Исламской Республики.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты предпринимают все возможные усилия, чтобы затруднить работу Ирана над ракетной программой.

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