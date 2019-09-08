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Раскол в парламенте Британии из-за Brexit: опубликованы новые документы

8 сентября, 12:09

Министр опубликовала письмо на имя Бориса Джонсона на своей странице в Twitter

/ Фото: Укринформ

Британский министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд подала в отставку из-за разногласий по поводу выхода страны из Евросоюза. Об этом министр заявила на своей странице в Twitter, опубликовав копию своего письма к премьер-министру Борису Джонсону.

"Я не могу стоять в стороне, так как хорошие, умеренные консерваторы изгоняются из партии (…) Я остаюсь приверженной ценностям Единой Нации, которые когда-то привели меня в политику",— написала министр.

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Это отставка стала первым уходом министра из правительства Бориса Джонсона.

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Напомним, что Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

Кроме этого, мы писали, что согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона. Однако оно уже пообещало, что не будет препятствовать принятию закона.

Также Борис Джонсон утверждал: Брюссель вряд ли пойдет на заключение выгодного Лондону соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, если будет знать, что Brexit может быть заблокирован парламентом .

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